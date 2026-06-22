L’uomo di Musk in Italia Andrea Stroppa entra nello scontro Meloni-Trump, attacca il governo e gliela tira: “Crosetto? Mandato a fare l'idiota. Adolfo Urso? Una sciagura. Nel 2027 il voto andrà a Vannacci”

Sono giorni particolarmente tesi tra la presidenza del Consiglio e il miglior alleato d’Oltreoceano e alla Casa Bianca i malumori nei confronti dell’Italia sono molto più profondi di quanto non si voglia credere. Per questo è interessante leggere quanto scritto dal principale referente di Elon Musk in Italia, Andrea Stroppa, su X, il social network del patron di SpaceX, da meno di una settimana il primo trilionario nella storia. Ad ogni modo, è di qualche giorno fa il suo post, passato in sordina. Stroppa, essenzialmente, tira le orecchie a Giorgia Meloni.

“Ricordo bene come è nato il rapporto tra il Presidente Meloni e il Presidente Trump, e anche grazie a chi”

Chi? Ai lettori non è dato sapere. Chi sa ben intende, evidentemente. Allora Stroppa parte con un elenco puntato, si inizia dalle “Spese Nato: dovevamo acquistare armamenti come concordato tra alleati”. Segue elenco di cosa non è andato bene (not good Georgia). “Invece abbiamo iniziato a fare i soliti italiani, che negli investimenti in armi ci mettono dentro di tutto, dal ponte sullo Stretto all’acquisto di auto elettriche mandando in giro Crosetto a fare la figura dell’idiota o, peggio ancora, boicottando gli investimenti in difesa per alimentare screzi interni alla coalizione”.