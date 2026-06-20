Vi spieghiamo perché quella tra Giorgia Meloni e Donald Trump è la perfetta sintesi di una relazione tossica (e perché Meloni ne trarrà giovamento)

“Non era vero amore. Trump è un c*glione”. Così Libero titola la notizia. Ma Trump non è un c*glione (o meglio, anche), ma un manipolatore di prestigio. Non staremo qui ad azzardare diagnosi, però, se analizziamo la dinamica tra il presidente americano e la nostra premier, possiamo sicuramente constatare dei passaggi interessanti.

La loro relazione inizia benissimo, anche troppo. Trump le riserva diversi complimenti. È una luna di miele: “È una bella donna. È un leader incredibile è molto rispettata. È fantastica”. Praticamente un love bombing. E Giorgia, dall’ego tutt’altro che minuscolo, cosa fa? Come tutte coloro che ricevono il classico “bombardamento d’amore”, abbassa le difese e a quell’elogio romantico ci crede davvero. Giorgia si sente vista, validata. E si sente vista non da uno qualunque, ma dal presidente degli USA. L’idealizzazione diventa una conseguenza logica. Tanto da iniziare a proporre il nome di Donald Trump come vincitore del Premio Nobel per la pace. Sembra folle, lo sappiamo. D'altronde pure io nella fase iniziale credevo che il mio ex fosse la persona migliore del mondo. Vuoi mica metterti a giudicare Giorgia adesso? E poi questa è la fase in cui la relazione serve a entrambi: legittimazione internazionale per lei, alleato europeo “affine” per lui.

Poi Meloni prova a consolidare il ruolo di “ponte” tra Europa e Stati Uniti, investendo molto sul rapporto personale. L’incontro informale e alcune interlocuzioni su dossier delicati rafforzano l’idea che il rapporto personale possa contare più dei meccanismi istituzionali. In questa fase, la relazione sembra funzionare soprattutto quando c’è un obiettivo condiviso, ma resta asimmetrica: il peso decisionale rimane fortemente sbilanciato.

Giorgia non è una semplice lavoratrice che deve arrivare a fine mese, è il Presidente del Consiglio italiano, per cui si ritrova, per forza di cose, a dover mostrare lieve dissenso per alcune decisioni politiche prese da Donald. Entrano in gioco altri attori: Unione Europea, NATO, Vaticano e l’opinione pubblica italiana. Giorgia si trova a dover bilanciare più livelli di lealtà incompatibili tra loro. Ogni scelta diventa un test e avvicinarsi a Washington rischia di isolare in Europa, prendere le distanze genera tensione con gli Stati Uniti. È lì che il rapporto tra i due inizia scricchiolare, svelando le prime crepe.

Si entra in una fase più esplicita di conflitto. Ci sono critiche pubbliche e messaggi contraddittori, ma soprattutto tensioni diplomatiche visibili. Qui le parole diventano strumenti di pressione politica e di ridefinizione del rapporto di forza. La relazione non è più “privata” né strategica, ma diventa pubblicamente conflittuale: arriva la fase della svalutazione, Trump si dice deluso da Meloni.

Subentra, quindi, una fase di rottura funzionale, ma non definitiva e anticipa la fase finale, in cui Giorgia Meloni cerca di ricostruire la narrativa enfatizzando continuità e stabilità dei rapporti istituzionali, mentre Donald enfatizza la delusione personale e la distanza politica: Giorgia dice: “Riproviamoci”. Donald la guarda con superbia e un velo di disprezzo e inizia a concederle qualche briciola, o meglio, un selfie. E lì si colloca il recente episodio: Giorgia al G7 si avvicina a Donald e gli chiede di fare una foto. Nella foto Donald appare visibilmente contrariato e il giorno dopo, infatti, dichiara di essere stato implorato dalla premier per farla e di non averle detto no perché le faceva pena.

La svalutazione diviene potente e infligge alla vittima un colpo non da poco. Ma la vittima è sempre la premier d’Italia e ha un certa immagine da preservare, quella della donna forte, tosta, indipendente. Di colei che non si piega. Di colei che non implora. Anche se il suo sguardo tradisce un certo dispiacere e una rintracciabile preoccupazione.

Ancora Trump: “Lei era una mia grande fan, ma non la voglio come fan”. La svalutazione è ormai spietata. Il manipolatore fa così: prima ti ubriaca di elogi e poi, a primo segnale di mancata assoluta fedeltà, inizia con le svalutazioni: prima lievi, poi sempre più taglienti. Lo fa per testare fino a che punto può spingersi la vittima, fino a che punto possa perdonarlo e rimanergli fedele. E se la vittima conferma lealtà, la svalutazione seguente sarà ancora più potente, perché carica di quel senso di disprezzo che prova per chi è disposto a mettere da parte la dignità per lui.

Giorgia Meloni è una vittima, ma è una vittima scaltra. Perché c’è un vantaggio nell’essere vittima. E cioè il fatto che permetta che si attivi una wave di empatia virale. Pertanto, il post della premier, nelle ultime 24 ore ha ricevuto un’enorme quantità di like. E non si tratta solo di quanti, ma anche di quali. Moltissimi detrattori di Meloni hanno mostrato solidarietà con un semplice mi piace o con un commento. E quando una figura come Giorgia Meloni riesce a fare di necessità virtù e cioè a portare i detrattori dalla sua parte in un momento così delicato, ha vinto.

E allora ci basterà questa storia per dimenticarci del malcontento scaturito dai suoi anni di Governo. Perché la vittimizzazione funziona così: se sai come sfruttarla, il potere si ribalta.

E se alla fine, da questo falò di confronto mondiale Giorgia uscisse finalmente single, libera e politicamente più forte di prima?