Ma è Trump o Fabrizio Corona? Il presidente Usa ormai sputtana tutti, pure la Meloni

Donald Trump è il Fabrizio Corona della geopolitica. Anzi, Fabrizio Corona aveva detto che attraverso il comune amico, Paolo Zampolli, sarebbe andato a trovare Donald Trump. Secondo me lo ha fatto e gli ha dato dei consigli.

La somiglianza emerge da una caratteristica precisa: entrambi hanno compreso che il retroscena genera più attenzione dei fatti. Il Novecento apparteneva alle ideologie. Il XXI secolo appartiene al backstage. Una volta la politica si occupava di PIL, dazi, alleanze militari, deterrenza nucleare, corridoi energetici. Oggi il pubblico cerca messaggi privati, fotografie, litigi, gelosie, sgarbi, rancori e scene dietro le quinte. Trump fornisce esattamente questo materiale. Gli Stati Uniti, sotto Trump, diventano una gigantesca piattaforma narrativa. Ogni vertice internazionale si trasforma in un episodio. Ogni incontro produce una trama. Ogni fotografia genera interpretazioni. Ogni frase diventa un indizio. L'ultimo episodio riguarda Giorgia Meloni. Trump racconta una scena. Meloni racconta una scena diversa. Trump dice che Giorgia Meloni ha "implorato" per una foto con lui e che gliel'avrebbe concessa "per pena". Giorgia Meloni risponde, parafrasando: s'è rincoglionito.