Il Molise non esiste. Va bene. E allora perché nel 2025 risulta esssere la regione in cui il p**o gay è cresciuto del 18% in più rispetto all’anno precedente? Dato positivo, ma comunque un calo significativo rispetto al precedente incremento record del 94%, che siano fuggiti dalla regione con l’arrivo del centrodestra? Questa è solo una battuta, non vi arrabbiate. Stiamo parlando di dati che certamente non c’entrano nulla, ma questo non vuol dire! Quel che è certo, però, è che attualmente il Molise del forzista Francesco Roberti ha un pubblico di porno gay superiore per il 285% rispetto alle altre regioni con il fetish per la categoria Pov, ovvero quella del punto di vista in prima persona. Sorgono interessanti interrogativi d’ordine antropologico ai quali chissà se qualcuno in futuro, scoperti misteri della fisica quantistica, riuscirà a dare una risposta. Questi dati sono stati raccolti da Pornhub analytics in occasione del Gay Pride e quel che ne viene fuori è particolarmente interessante. Ad esempio, vi sareste mai aspettati che i virilissimi autonomisti teutonici della Valle d’Aosta – guidata da Renzo Testolin – al 224% rispetto alle altre categorie, amino particolarmente quella degli uomini tatuati? Ad ogni modo si tratta di una regione in cui il pubblico gay si è contratto del 10%, come pure in Piemonte – governato dal forzista Alberto Cirio - dove si nota un -6% correlato, però, con una predilezione all’86% per il vintage. Il ché è molto Sabaudo.