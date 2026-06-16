“Le uscite di Vannacci su femminicidio e gay? Rumore dietro cui si cela il vuoto” Parla Stefania Bardelli, l’unica che ha lasciato il Generale mentre tutti gli fanno la corte: “Lo credevo una persona diversa”

Per questo l’abbiamo chiamata per chiederle come se la stia passando, in quel di Varese.

Alla grande, stiamo facendo casino sulle piste ciclabili. L’assessore ne ha voluta una che passa proprio sull’uscio di un povero tabaccaio. Chi esce dall’attività rischia di essere messo sotto.

Un assessore di sinistra immagino

Per forza, abbiamo una giunta di sinistra qui.

Ma quelli di destra non vanno in bicicletta?

Quelli di destra sono inesistenti a Varese. Non vanno in bicicletta, non parlano. Ci sono solo io qui che faccio la mia opposizione. Ho fondato il Movimento Angelo Vidoletti e siamo al lavoro per i cittadini. Per il momento siamo gli unici a fare opposizione su Varese. Il centrodestra dorme, a sinistra li conosciamo. Noi siamo qui nel mezzo.

E di quel libro presentato con Marco Rizzo che ne ha fatto?

Alla fine nulla. Non ci siamo più sentiti perché ho preferito andare avanti con il mio progetto civico. Diciamo che il progetto di Marco non mi ha convinta, quindi ho preferito andare avanti per la mia strada.

Rizzo ha chiamato Vannacci di recente…

Non lo sapevo, però non mi stupisce. Non mi sembra uno molto sicuro di quello che fa e ho preferito prendere le distanze. Da sola ho un valore. Con Rizzo non lo so.

Lei era fra le più convinte sostenitrici di Roberto Vannacci, ma le vostre strade si sono separate, perché?

Credevo fosse un’altra persona. Lui si presenta in un modo, ma poi conoscendolo, scopri che è completamente diverso.

Cosa intende dire?

Io penso che le persone debbano credere davvero in quello che dicono. La tattica di Vannacci, come dimostra anche la bagarre sul femminicidio, è la provocazione. Vannacci vive di provocazioni e questa è la sua unica risorsa politica. Io sono stata la prima a mollarlo perché ho capito che non era la strada giusta. Quando passiamo ai temi c’è il vuoto. I temi sono la cosa importante e lo sto verificando sul mio territorio. Il nostro movimento è in tutto e del tutto orientato ai temi: bisogna parlare alle persone, ai territori e non fare sparate che fanno discutere. Adesso Vannacci è in televisione, su tutti i giornali perché è il suo modo di agire. Fa sparate per creare una polemica pronta all’uso con titolo garantito in apertura e qualche giorno di visibilità. Quando mi sono resa conto che questo era il copione mi son detta. Questo non è quello che voglio, io non sono una persona del genere. Per me, però, è prevedibilissimo quello che sta facendo. È la stessa cosa da quando ha scritto il suo libro in avanti.

Quindi nessun rimpianto

Assolutamente. Le cose che dice sono emblematiche. Vedi la stupidata della sporca dozzina. Lui definisce le persone che aderiscono al suo partito feccia e rifiuti. Ma sono questi compatibili con il progetto che lui sosteneva all’inizio? Lui sosteneva che ci doveva essere una selezione, rigore, disciplina e meritocrazia in un mondo che vedeva al contrario. Poi ha scoperto improvvisamente che la coerenza non è più una linea rossa. Lui fa tanto l’indipendente, ma ogni occasione è buona per esprimere il suo interesse nell’entrare in una coalizione di centrodestra. Esattamente quello che ha fatto con la Lega. Stava dentro e sparava contro il partito. Ora vuole fare la stessa cosa. Entrare nel centrodestra e sparare contro il centrodestra.

È vero che per il tuo progetto civico sei stata contattata da qualcuno?

Per adesso non voglio dire nulla. Il progetto civico è credibile sul territorio. Non voglio scorciatoie. Io parto dal territorio, dalla mia città, dalle persone. Siamo noi più degli altri a fare opposizione ed ecco perché ad un certo punto l’interesse da parte di qualcuno arriva. Io credo in una politica che valorizza il merito, che da spazio ai migliori, non alla feccia. Un paese non cresce quando alla feccia e ai rifiuti dai una casa. Il paese cresce quando guardi in alto, quando vuoi costruire sul valore delle persone, e non sulla mediocrità. L’Italia di Vannacci fa solo rumore. E dopo il rumore arriva il nulla.