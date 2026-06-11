Milo Infante a Mediaset e Paolo Del Debbio sindaco di Milano? Fabrizio Corona, Mario Adinolfi, Vannacci e il filo rosso che collega tutto

Dicevamo, l’importante è lasciare, e non essere lasciati. Promesse non mantenute e scazzi tra colleghi, vedi il duro e forse pure gratuito scontro con Bruno Vespa, devono aver portato Milo Infante a prendere l’amara decisione e passare dunque al lato oscuro dal quale, invece, due attori di primo piano si stanno allontanando. E come mai proprio ora? Mario Giordano che nel suo ultimo messaggio agli spettatori rimasti orfani di Fuori Dal Coro spiega che almeno non darà “fastidio a nessuno con la nostra – riferendosi alle battute sulla sua di – voce fastidiosa”, ma siamo sicuri sia tutto dovuto al body shaming? Paolo Del Debbio, poi, ha giustificato la chiusura di Dritto e Rovescio la pensione anticipata – questa volta non c’è nessun decreto ad hoc – ma siete sicuri che sarà proprio così? Del Debbio e Giordano sono due personaggi che in casa Mediaset hanno ricevuto molti “colpetti” bassi, per dirla alla Piersilvio, soprattutto per ragioni politiche. Chiamiamolo disincanto, oppure libertà. L’effetto è lo stesso, ovvero l’insofferenza. Di disincanto scrisse Marcello Veneziani nel suo messaggio di Capodanno, criticando aspramente la destra al governo. Scrisse, il grande intellettuale, che nonostante al potere ci fossero ormai da tempo i barricaderi di quella che un tempo era un’opposizione conservatrice e sovranista, non è cambiato niente. E che sarebbe stato sbagliato credere il contrario. Questo lungo testo si attirò una pesante e biliosa critica da parte di Alessandro Giuli, il ministro della Cultura, che certamente uomo organico al partito cui appartiene, non è. Il primo a prendere le difese di Veneziani fu proprio Mario Giordano. Da qui, avrete notato, La Verità ha iniziato ad essere quel quotidiano di destra che “spara”, ogni tanto, verso la destra, senza dimenticarsi mai la propria stella polare, o polemica. Il Quirinale. E il perché di questo bersaglio, lo sa soltanto Maurizio Belpietro. Nel frattempo sullo sfondo la vicenda Signorini, scatenata da Fabrizio Corona è stata più o meno come un barile di benzina gettato nel cratere di un vulcano quiescente, capace di innescare una violenta eruzione e dunque di mettere in moto una serie di correnti magmatiche nel sottosuolo del centro destra non indifferenti. È da questo momento in poi che Marina Berlusconi ha sollevato la testa e ha iniziato a rivolgersi a Repubblica per i suoi comunicati con il mondo esterno e con il suo stesso partito, per il momento – ancora per poco – sotto la guida di Antonio Tajani, un vecchio mondo da abbattere. Quel Futuro Nazionale che sta per emergere? Mai in una coalizione che lo includa. E in casa Mediaset? Orfani su orfani pronti a far le valigie. Del Debbio, ricorderete, manifestò i suoi malumori di certe scelte aziendali dal sostrato politico ben chiaro. D’altronde Dritto e Rovescio, come pure Fuori Dal Coro, data la loro linea editoriale decisamente in linea con i confini della “remigrazione”, non poteva più essere un programma organico al palinsesto Mediaset nonostante gli ottimi ascolti. Eh sì, sono temi che fanno share e, soprattutto, raccolgono voti. A qualcuno, però, per ragioni ideologiche questa cosa non importa. Ma forse sarebbe bene ampliare lo sguardo, perché – lo ha detto Vannacci stesso durante il suo debutto romano all’ombra del Colosseo Quadrato – “remigrazione” è la traduzione politica italiana della “deportation” trumpiana. Essendo europeo necessariamente deve includere la critica al Green Deal, dunque, implicitamente, al Mercato Comune, il primo nemico vero, a livello economico che, forse più direttamente della Cina, gli Stati Uniti puntano a frammentare. Come? Grazie a forze politiche euroscettiche: vedi Afd in Germania, le Rassemblement National in Francia, la Lega in Italia… ops. La Lega non conta più come un tempo. C’è bisogno di un nuovo attore politico… anzi, eccolo qui.