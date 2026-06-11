Ma Lilli Gruber che invita a fare Vannacci a Otto e Mezzo se poi lo tratta da scemo?

Che Vannacci sia sostanzialmente una creatura della sinistra, una sorta di Moderno Prometeo di tutte le proiezioni ansiogene dei progressisti, è stato detto e stradetto fin dai tempi de Il mondo al contrario. La legittimità, invece, non gliela danno più i giornali e i leader del campo largo, ma il popolo. Centomila iscritti al partito in tre mesi, Futuro Nazionale è la realtà che cresce di più sui social e Vannacci sembra voler sorpassare a destra Giorgia Meloni. Chi dovrebbe temerlo? La sinistra, ovviamente, ma anche una buona parte della destra, quella liberale e quella conservatrice che, come ricordava Prezzolini, uno che in biblioteca non avrebbe tenuto Il mondo al contrario insomma, non è reazionaria. Il programma uscirà questo weekend, le alleanze, dice il generale, arriveranno in prossimità delle elezioni politiche del 2027.