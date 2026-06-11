Cosa ha detto Cairo nel processo di Firenze su Giletti. Da Baiardo alla foto di Berlusconi con Graviano e la chiusura di Non è l'Arena, noi eravamo lì

Congedata la giornalista, in aula fa il suo ingresso il Pm antimafia Nino Di Matteo a cui tutto il pubblico, i giornalisti, i pm, gli avvocati e i giudici si prostrano come al passaggio di un sovrano assoluto in giacca e cravatta. Il passo sicuro, la sua serietà è come se moltiplicassero la forza di gravità che trattiene ancorate con i piedi per terra tutte le persone che lo circondano e in un solo momento l’atmosfera si fa particolarmente grave. Una signora sulla cinquantina dai capelli neri e un po’ spettinati, indossa un vestitino bianco ed è incredula, seduta accanto ai giornalisti, di avere a pochi metri da sé uno dei suoi idoli. Non sapeva che avrebbe preso parte anche lui all’udienza. E dopo la sua presentazione all’aula, i Pm vanno dritti al punto. Nel 2022 si incontrò con Giletti. Perché e quando?

“Dall’ottobre 2019 al 23 gennaio 2023 ero collocato fuori ruolo in quanto membro eletto del Csm e non esercitavo funzioni giudiziarie. Giletti mi contattò sul cellulare perché voleva incontrarmi e riferirmi qualcosa di importante e delicato. Gli dissi però che ero fuori servizio e che non ricoprivo funzioni giudiziarie”.

Nino Di Matteo parla dell’incontro con Giletti del 13 ottobre 2022 a Roma, nei pressi del Csm. In quell'occasione il giornalista gli raccontò di frequentare da tempo Salvatore Baiardo, il quale gli aveva mostrato una fotografia raffigurante, a suo dire, Silvio Berlusconi, Giuseppe Graviano e il generale Delfino. Giletti spiegò di essere interessato a ottenere e pubblicare l'immagine, ma Baiardo gli aveva fatto sapere che non sarebbe stata consegnata prima dell'8 novembre 2022, data dell'udienza della Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo. La circostanza colpì particolarmente Di Matteo, che disse di aver maturato il sospetto che potesse essere in corso una forma di pressione o di ricatto. Il riferimento gli apparve ancora più significativo alla luce delle intercettazioni che aveva seguito da magistrato a Palermo nel 2016, in cui il boss diceva “ma come, ci siamo seduti, abbiamo mangiato insieme e poi tu te ne vai sull'Etna e dici che eri contento del 41bis?”.

La Dia di Palermo verificò a seguito di queste registrazioni che tra 2001 e 2002, Berlusconi si era effettivamente recato nei territori dell’Etna nei giorni in cui si discuteva della normativa sul 41bis.

“Per quanto riguarda l'ergastolo, Graviano disse invece che nel 1994 Berlusconi avrebbe voluto abolirlo, ma che Casini e Fini si erano opposti. Dalla sentenza di primo grado del processo sulla trattativa Stato-mafia emerge effettivamente che nel 1994 vi fu una proposta, formale o comunque riconducibile all'onorevole Maiolo, di revisione della disciplina dell'ergastolo. Tutto ciò maturò in un contesto particolare. Notificammo a Graviano l’invito a comparire e, nel periodo che intercorse tra la notifica e l'interrogatorio, vi furono conversazioni con Adinolfi. Quest'ultimo gli diceva: ‘Parla con i magistrati, digli tutto’. Graviano rispondeva: ‘Non è ancora il momento’. In un'altra intercettazione aggiungeva: ‘Vediamo cosa viene dall'Europa’. In quel periodo la Corte europea dei diritti dell'uomo si era pronunciata sulla materia”.

Nel frattempo il volto di Baiardo rimane impassibile. Sono ore che è immobile. Viene il timore che sia morto. È vivo, però, si alza di nuovo in piedi e si rimette nella posizione descritta in precedenza. Espressione di dolore in viso e mano destra a sorreggere il basso ventre. Sembra un personaggio partorito dalla mente di David Lynch. I tempi prolungati ci sono tutti. Di Matteo intanto si è congedato e mentre s’incammina verso l’uscita circondato dalla scorta viene raggiunto dalla sua estimatrice che candidamente gli domanda candidamente “posso salutarla?”. Con un sorriso incontenibile gli stringe la mano. Di Matteo sorride. Poi torna serio, e con la schiena dritta se ne va da dove è arrivato.

Effettivamente sembra tutto, da questo momento in poi, un film di David Lych. Prima che venga convocato il teste della Dia addetto alle intercettazioni ambientali il serissimo collaboratore di Urbano Cairo si avvicina alla cattedra e interpella la giudice per chiedere che il presidente di Rcs venga sentito il prima possibile. D’altronde è lì che aspetta dalla mattina presto. La Favi però deve sentire ancora un teste prima di lui. In tutto questo interviene Baiardo, che spiega di voler rendere delle dichiarazioni spontanee a fronte di quanto ascoltato fin’ora. Pare abbastanza arrabbiato. Intanto il tenente colonnello Michele Morelli prende posto. È abbastanza abbronzato, tiene gli occhiali da vista sulla fronte, come gli uomini abituati ai lavori manuali. Sembra una di quelle persone abituate a parlare poco e agire senza troppi fronzoli. Risponde quasi a monosillabi alle domande dei Pm ai quali riferisce lo stretto necessario, dovendo spiegare anche dei soprannomi dei personaggi da lui intercettati, inclusa la moglie di Baiardo, detta “Viviana”. È lui ad essersi occupato dei pedinamenti e delle intercettazioni del gelataio di Omegna a Palermo. Qui è stato visto entrare nella tabaccheria riconducibile ai fratelli Graviano, lasciando fuori sua moglie. Audizione, questa, particolarmente breve. Si può finalmente andare in pausa pranzo. Per raggiungere la mensa occorre districarsi in un labirinto di scale e passaggi transennati per lavori o pericolo di caduta oggetti dal soffitto. Il tetto di cristallo è incrinato e c’è il rischio che una cella precipiti in mille pezzi da un momento all’altro. “Sgarbi aveva ragione a dire di odiare il palazzo di giustizia di Firenze”, commenta Marco Lillo del Fatto Quotidiano. A pranzo si discute perlopiù del misterioso secondo verbale che avrebbe depositato la difesa di Urbano Cairo, che verrà sentito a breve e di cui la difesa di Baiardo chiede conto alla giudice Favi, così da poterlo visionare e porgergli sulla base di questo, alcune domande. Esiste, oppure no? Bella domanda. Poi si parla delle date. Della finestra temporale offerta da Nino Di Matteo per quanto riguarda il suo secondo incontro con Giletti e che ora, finita la pausa pranzo, alle 14, dovrà essere confermata, oppure no dalla versione di Urbano Cairo. Per Giletti, Cairo, gli chiese di incontrarsi a Roma nel marzo del 2023. Richiesta molto particolare, quella di incontrarsi senza cellulare. Qui gli avrebbe domandato di fare un salto ad Arcore, per vedersi con Silvio. Per il giornalista l’incontro non può che essere avvenuto dopo il 17 marzo. Poco tempo dopo che Cairo ricevette il messaggio di Paolo Berlusconi: “Vergognati”, a febbraio. Si riferiva chiaramente alla puntata di Non è L’Arena in cui Baiardo riferiva di aver incontrato Paolo Berlusconi nel 2011. A suo dire, per chiedergli un posto di lavoro.