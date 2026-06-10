Garlasco, Milo infante a bomba sull'hard disk di Sempio: “Spaventoso. Chi lo difende è in malafede”

Al di là di Sempio e Stasi, capiremo davvero cosa è successo a Garlasco? È emerso un sistema di favori, potere e collusione tra magistratura, forze dell’ordine, imprenditori: “se tu a questo sistema di corruzione e concussione, metti insieme l’ambiente della provincia, il fatto che il comandante dei carabinieri è l’amante della zia di Sempio, le amicizie e che quando una persona viene interrogata, viene interrogata in maniera accondiscendente rispetto a un’altra, si capisce perché è così difficile arrivare alla verità”. I carabinieri hanno un sospetto su Sempio, spiega Infante, perché vedono queste telefonate a Chiara mentre il fratello è in vacanza e le ritengono inopportune. Il giorno dopo l’ omicidio perciò, Sempio viene interrogato perché vedono quelle telefonate strane: ma non gli chiedono cosa aveva fatto il giorno dell’omicidio.

Poi l’affondo: “Le navigazioni, il materiale che visualizzava, le cose che ha scritto sono da, uso le virgolette, da potenziale killer; da persona disturbata. Questo non vuol dire che lo sia, per uno che scrive che sogna di aprire la faccia a una ragazza, colpirla con un taser, uno che fa l’elogio dell’incesto con la cugina, la legge della savana…per quello che ha scritto e quello che dice, almeno in quegli anni, era fortemente disturbato”. Alcuni contenuti dei suoi hard disk sono privati, ma assicura Infante, molto particolari: c’è di certo che “chi ha parlato di mostruosità nel computer di Alberto Stasi, non ha mai visto le immagini che abbiamo visto noi, e chi oggi difende il contenuto degli hard disk di Sempio, lo fa in malafede. Perché il contenuto di quegli hard disk è spaventoso”.

In sintesi, le foto di piedi nel pc di Stasi possono essere sconvenienti perché invadono la privacy altrui, ma tutto sommato relegabili ai gusti personali. Problema di tutti invece, diventa quando si inizia teorizzare cose ben peggiori. Adesso, continua Infante, chi ha gettato “tonnellate di fango” su Stasi rischia di dover rivedere le sue posizioni granitiche, tutti quelli che hanno ricostruito scene del crimine che ora appaiono poco credibili, come il portasapone che in realtà era sporco e la storia dello scambio dei pedali della bicicletta.

Nel frattempo, Garlasco non è finta: l’anno prossimo, sarà l’anno del processo di Andrea Sempio. Quello in cui finalmente lo vedremo parlare in un’aula di Tribunale anziché in tv.