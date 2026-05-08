Delitto di Garlasco: il giorno delle 310 pagine della chiusura delle indagini è il comunicato dei Poggi a far saltare sulla sedia se letto alla luce delle intercettazioni

Ad esempio, il 4 maggio 2025 l’ingegnere Paolo Reale, parente dei Poggi molto attivo dal punto di vista mediatico sulla vicenda, chiacchierando con il padre di Chiara, apprende da lui di una presunta “tresca… fra Bocellari, Le Iene, i Carabinieri… e la Procura… perché qualcuno…” gli avrebbe detto che “la Bocellari è l’amante di… qualche Carabiniere lì… o qualche graduato lì…”. L’ingegnere conferma: l’hanno detta anche a lui questa storia. Poggi continua, sottolineando che l’avvocato Tizzoni sarebbe a conoscenza del “nome e cognome” dell’amante della Bocellari. Un carabiniere. Il sottotesto a questa conversazione è proprio la tesi esposta nel comunicato, ovvero che le indagini sarebbero state manipolate dalla difesa di Alberto Stasi, con la complicità della Procura di Pavia oppure, imbastendo un gigantesco depistaggio, ingannando la stessa autorità giudiziaria. Due giorni dopo questa conversazione abbiamo un’altra interessante intercettazione. I coniugi Poggi qui discutono con il giornalista Davide Loreti e anche qui si parla delle motivazioni di carattere sessuale alla base dell’iniziativa giudiziaria. Qui Loreti definisce “imbecilli” i Carabinieri e racconta di averne incontrati alcuni, suggerendo loro la giusta pista da investigare: “sapete cosa farò io? Siccome con Coppola non ci ho mai parlato, questo qui che sta facendo le indagini… io voglio fare un tent… omissis… io farò una… ditemi se vi piace come idea… adesso non so quando potrò farla… io li chiamo… (…) senta Coppola (…) ma voi sugli amici di Stasi avete indagato bene bene in queste nuove indagini che state facendo a trecentosessanta gradi?”.