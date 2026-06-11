Beatrice Venezi non ci sta e scrive alla Fenice dopo lo stop: “Atto discriminatorio”, ma il sovrintendente Colabianchi: “Contratto rispettato”. C'eravamo tanto amati

Sembrava finita lì, quando era stata ufficializzata la fine della collaborazione di Beatrice Venezi con la Fondazione Teatro La Fenice. Lo scorso aprile infatti, il sovrintendente Nicola Colabianchi aveva firmato il provvedimento che annullava il rapporto lavorativo tra la direttrice d’orchestra e La Fenice; Colabianchi, cioè colui che quella scelta l’aveva sostenuta a dispetto delle proteste degli orchestrali e delle polemiche che erano montate. Colui che l'aveva difesa pubblicamente dalle accuse, negando che la nomina fosse politica.

Poi però, non era piaciuta l’intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nacion, in cui la Venezi dichiarava che la Fenice sarebbe “un'orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio”. A quel punto, l’orchestra aveva risposto esprimendo “profonda costernazione e amarezza”, ritenendo tali affermazioni “gravi, false e offensive” e sottolineando che i musicisti dell’orchestra vengono selezionati “esclusivamente attraverso concorsi pubblici internazionali basati sul talento e sul rigore procedurale”. Si era così arrivati alla rottura, con Colabianchi che metteva nero su bianco la fine dell’incarico: l’egemonia culturale della destra aveva avuto durata breve.