“Quando c’era lui”, ma è Dino Zoff: la Rai ha preparato un docufilm per celebrare l’Italia dei Mondiali, peccato che non ci andremo

Ci è rimasto giusto il passato: ci è rimasto Dino Zoff. Alla vigilia della cerimonia d'apertura della World Cup 2026, a vent’anni dal Mondiale in cui il cielo era azzurro sopra Berlino, non solo siamo invecchiati, ma non siamo nemmeno ai Mondiali. E allora, per consolarci, non rimane che ricordare il passato: con Dino Zoff-Volevo solo fare bene il mio lavoro, docufiction in onda su Rai 1 mercoledì 10 giugno in prima serata. Appena in tempo per non dimenticarci che quando c’erano loro, quelli sì che erano tempi: gli anni dell’urlo di Tardelli nell’ 82, protagonista nel documentario insieme a Bruno Conti, quando il calcio trovava fondamento in un’idea di lealtà e spirito di squadra. Lo raccontano le parole dell’allenatore Enzo Bearzot e del compagno di squadra Gaetano Scirea, entrambi anima e incarnazione del glorioso calcio italiano dell’epoca.

Così, mentre ci lecchiamo le ferite per la terza qualificazione mancata di fila, pensiamo al passato. Perché quella che fu una notizia scioccante nel 2018, per i Mondiali di Russia, nel frattempo si è trasformata in consuetudine nelle tornate successive: e così, è dal 2014 che la maglia azzurra non scende in campo. La Rai che pure ha acquistato i diritti per trasmettere gli incontri principali dell’evento, non potrà contare sul seguito della nostra Nazionale.

Ci resta la memoria storica delle “notti magiche” per chi c’era, che poi sono gli stessi che guardano una Rai 1 spenta in una sera di giugno