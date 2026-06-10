Se chiude “Il Fatto” dove vanno a lavorare Scanzi, Lucarelli, Travaglio, Gomez e gli altri? Ve lo diciamo noi di MOW

Bene, Giuseppe Cipriani in Minetti e Nicole hanno fatto causa per 250 milioni di dollari a Il Fatto Quotidiano e alla Rai per i danni che avrebbero subito dopo la pubblicazioni delle “rivelazioni” (poi ritrattate) di Graciela Torres, massaggiatrice uruguayana. Sulla vicenda non saprei cosa dire, non leggo scrittori uruguaiani e non comincerei da Graciela Torres. Ma so che sono un po' tutti preoccupati, ove vincesse il Signor Cipriani in Minetti di quale fine farebbero le firme del Fatto.

Di Selvaggia Lucarelli non si preoccupa nessuno, ha una carriera televisiva ben avviata, condurrà L’ Isola dei Famosi, ha un Substack molto seguito, potrebbe prendere il posto della Fagnani a Belve, potrebbe fare un podcast con la Ferragni (secondo me spaccherebbero), potrebbe aprire un ristorante vegano, potrebbe condurre L’Isola dei Famosi Vegani, potrebbe fare un podcast con Bruno Vespa. Andrea Scanzi pure, il suo essere egoriferito è un marchio di fabbrica, io lo vedrei bene come proprietario di un marchio di moda, tipo Scansyty. Ma potrebbe anche fare il rapper per fare dissing e fare il gran salto dai teatri ai palazzetti dello sport. Lo vedo tipo Franco Battiato ma molto più figo e guru. Tipo i canti tibetani ma con l'Ego. Potrebbe chiamarsi Ego Trull e girare i video ad Alberobello.

Mi preoccupa Marco Travaglio. Potrebbe diventare Senatore del partito di Conte, ma, come ho scritto, Conte si alleerà con Vannacci e non capisco, al momento, se questa cosa potrebbe fare piacere o meno a Travaglio.