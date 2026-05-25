Dal Delitto di Garlasco a “L’isola dei famosi”? Selvaggia Lucarelli potrebbe...

La prossima edizione de L’Isola dei Famosi sta iniziando a delinearsi e, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, ci sarebbero già alcune novità importanti sia per la conduzione che per il cast.

Ma la vera bomba riguarda proprio la conduzione. Tra le indiscrezioni più sorprendenti, spicca il possibile coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli alla guida del reality di Canale 5. Il suo nome sarebbe infatti in cima alle valutazioni interne, mentre l’ipotesi Belen Rodriguez sembrerebbe ormai accantonata dai vertici Mediaset.

Dopo essere stata corteggiata dal Grande Fratello e aver ceduto alle “avances” di Ilary Blasi, Selvaggia potrebbe essere il volto giusto per guidare L’isola. Accanto a Cesara Buonamici si era fatta notare, come prevedibile, con la sua dialettica e una critica sempre pungente e puntuale.

Potrebbe essere la prima volta in cui L’Isola dei Famosi ha una conduzione poco neutrale, perché ignorare le opinioni di Selvaggia Lucarelli è praticamente impossibile: non le ha mai mandate a dire.

Ultimamente Lucarelli si è schierata anche sulla vicenda riguardante il delitto di Garlasco, sostenendo che le recenti riaperture del caso siano parte della disinformazione e che le piste alternative alla colpevolezza di Alberto Stasi siano da considerarsi non attendibili. Ha criticato, inoltre, il modo in cui i media, in particolare il programma Le Iene, hanno condotto inchieste e cavalcato nuovi elementi che favorissero l’ipotesi della colpevolezza di Andrea Sempio.

Nel frattempo, con il suo podcast Vale tutto su Substack, sta ottenendo molto successo. Ma forse la tv rimane ancora il suo cavallo di battaglia, ecco perché la conduzione di un reality Mediaset tanto seguito potrebbe rappresentare una nuova evoluzione della sua carriera.

