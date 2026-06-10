Francesco Sarcina a MOW. Tax Credit Musica: “Oggi la musica la fanno gli influencer, c’è un sacco di marcio. E il 99% è business”

Nel 2025 i progetti discografici di Francesco Gabbani, Angelina Mango e Tiziano Ferro hanno beneficiato dell’incentivo. Lo ritieni appropriato? Tu cosa ne pensi del Tax Credit Musica?

Il Tax Credit Musica è una presa per il c*lo. Partiamo dal presupposto che l’Italia è la Nazione che meno investe nella cultura e nell’arte, nonostante possieda una grossa percentuale di beni culturali. Senza nulla togliere a Gabbani, Mango e Ferro, ma se tu concedi loro un Tax Credit, in realtà lo stai concedendo alla discografica. Non sarebbe più intelligente darlo ad una fascia di artisti che hanno seriamente bisogno dell’incentivo? Da precisare che chi viene agevolato dal Tax Credit non è l’artista, ma chi ci sta dietro. Tutto ciò a cui pensano oggi nella musica sono i soldi, non c’è nulla di artistico. Per loro il 99% è business e l’1% è arte. Tra l’altro, per quanto riguarda Gabbani, si tratta del mio ex management: dei fenomeni, ovviamente dico in senso ironico.





Come funziona dall’interno il sistema musicale italiano?

Oggi in Italia quando un artista sta fermo, spesso non lo fa per un discorso artistico, ma per un fattore economico che calcola chi sta dietro. A volte tu da artista hai un sacco di cose da produrre, ma a loro non conviene investire sulla produzione perché ha dei costi. Il mondo della musica è un ginepraio. Il Tax Credit non è il problema in sé, l’idea va benissimo, ma bisogna darlo ai giovani che non hanno la possibilità di sostenere determinate spese legate alla produzione. Dovrebbero veramente valutare chi lo chiede, se lo concedono a società che fanno già grandi fatturati, non ha senso. Lo Stato ci massacra di tasse. Basti pensare ai locali, che se devono ospitare un artista live devono fare i conti con diverse uscite economiche, SIAE compresa, che ti tutela sì, ma ti fa anche pagare un sacco di soldi. È per questo che i locali rinunciano alla musica live. E tutto questo comporta una diminuzione della fauna del mondo musicale che porta i giovani a rimanere a suonare nelle sale prove, perché non hanno posti dove andare a suonare. Perché in Italia o sei iper conosciuto o nessuno ti chiama per suonare. C’è un sacco di marcio.

A proposito di artisti molto famosi, pensi che oggi molti dei numeri che vengono celebrati siano gonfiati?

Certo. Se oggi come artista vendi il disco, magari fai anche grandi numeri, ma poi di quel guadagno in tasca ti resta poco: l’80% del guadagno va alla discografica. Oggi sarebbe necessario istruire i giovani, attraverso magari un corso didattico, su quelli che sono i diritti d’autore e le edizioni. Tu da artista regali le edizioni a delle entità che le usano per farti passare in radio, non è normale che una radio debba prendersi le edizioni. Poi, per carità, se un artista nel mercato vale zero, è giusto che la discografica investa e si riprenda i soldi che ha investito nel momento in cui arrivano i guadagni. Invece loro non rischiano, dicono di rischiare, ma in realtà si mettono già a posto prima chiedendo soldi agli artisti.

Cosa è cambiato da quando il progetto Le Vibrazioni è emerso nel mercato discografico?

È cambiato il modo di f*tterti. Prima c’era veramente “la vetta”. Io ho venduto milioni di album, secondo te di questi milioni di guadagni io cosa ho visto? Avevamo il 10% diviso cinque, perché noi de Le Vibrazioni eravamo quattro e il manager era il quinto con cui dividere. A quei tempi giravano più soldi e tu, da giovane artista, vedendo due lire non capivi più niente. Io non facevo i calcoli che faccio adesso da adulto. Bisogna considerare le spese che comportano la produzione del disco, dei videoclip e tutto ciò che comporta la fase produttiva in generale: alla fine i guadagni non sono mai abbastanza. Prima però almeno ci si basava sulle vendite. Ti racconto questa: se prima, ad esempio, stampavi 300.000 copie dell’album e ne vendevi 150.000, per loro era un flop. E le copie invendute, invece di rimetterle nel mercato, le mandavano al macero. Perché a livello fiscale conveniva bruciare i dischi invenduti in modo da non pagarli. Investivano, sì, ma facevano questi magheggi.