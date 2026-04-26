Beatrice Venezi fatta fuori da La Fenice dal sovrintendente che l’aveva nominata: “Reiterate e gravi dichiarazioni contro il Teatro”. E l’egemonia culturale della destra la famo domani

La Fondazione Teatro La Fenice ha comunicato di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con Beatrice Venezi. A firmare la sentenza è proprio il sovrintendente Nicola Colabianchi, lo stesso che quella nomina l'aveva voluta, difesa, portata avanti mentre attorno a lui volavano volantini dai loggioni e qualcuno urlava “Colabianchi dimettiti” in sala. La motivazione ufficiale è nelle “reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche della maestra, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra”. Incompatibili, dice la nota,”con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai Professori d’Orchestra”. Pare che a Venezia non abbiano apprezzato l’intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nacion in cui Venezi ha detto che i posti nell'orchestra del teatro veneziano si tramandano “praticamente di padre in figlio”. L'orchestra aveva risposto con “profonda costernazione e amarezza”, gli stessi sentimenti di questi mesi: affermazioni “gravi, false e offensive”, che ledono la professionalità di musicisti selezionati “esclusivamente attraverso concorsi pubblici internazionali basati sul talento e sul rigore procedurale”. E scusate se è poco.