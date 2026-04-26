26 aprile 2026

Beatrice Venezi fatta fuori da La Fenice dal sovrintendente che l’aveva nominata: “Reiterate e gravi dichiarazioni contro il Teatro”. E l’egemonia culturale della destra la famo domani

26 aprile 2026

Beatrice Venezi (la direttrice d’orchestra) ha perso, con lei Colabianchi (il sovrintendente), Giuli (il ministro) e la speranza (loro) di una egemonia culturale della destra. Dopo mesi di scioperi, proteste e spillette, il Teatro La Fenice rinuncia volentieri alla maestra d’orchestra di destra

Foto: Ansa

Beatrice Venezi fatta fuori da La Fenice dal sovrintendente che l&rsquo;aveva nominata: &ldquo;Reiterate e gravi dichiarazioni contro il Teatro&rdquo;. E l&rsquo;egemonia culturale della destra la famo domani

Il famolo strano della destra in questi mesi era: famolo gramsciano (e cioè comunista). La battaglia era tutta lì, come sostenuto già in un libretto del ministro della Cultura Alessandro Giuli: bisogna puntare all’egemonia culturale della destra, conquistare le casematte della sinistra, distruggere l’amichettismo loro con l’amichettismo nostro, o col familismo, o con quel che abbiamo, insomma un modo bisogna trovarlo. Ci avevano provato sperando nella doppietta: dopo la prima leader donna  e bionda di destra e prima premier donna e bionda, hanno puntato sulla direttrice d’orchestra donna e bionda, l’unica che la destra potesse tirare fuori dal mazzo: Beatrice Venezi. Il sovrintendente Colabianchi ci ha provato, ha tenuto duro, ma con sindacati e orchestrali e buona parte dell’intellighenzia contro c’è stato poco da fare. Ve lo avevamo raccontato prima di tutti, a settembre 2025, e vi avevamo annunciato una "guerra" politica che di lì a poco sarebbe scoppiata. Ora la destra sventola bandiera bianca. 

Il sovrintendente del Teatro La Fenice Nicola Colabianchi
Il sovrintendente del Teatro La Fenice Nicola Colabianchi Ansa

La Fondazione Teatro La Fenice ha comunicato di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con Beatrice Venezi. A firmare la sentenza è proprio il sovrintendente Nicola Colabianchi, lo stesso che quella nomina l'aveva voluta, difesa, portata avanti mentre attorno a lui volavano volantini dai loggioni e qualcuno urlava “Colabianchi dimettiti” in sala. La motivazione ufficiale è nelle “reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche della maestra, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra”. Incompatibili, dice la nota,”con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai Professori d’Orchestra”. Pare che a Venezia non abbiano apprezzato l’intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nacion in cui Venezi ha detto che i posti nell'orchestra del teatro veneziano si tramandano “praticamente di padre in figlio”. L'orchestra aveva risposto con “profonda costernazione e amarezza”, gli stessi sentimenti di questi mesi: affermazioni “gravi, false e offensive”, che ledono la professionalità di musicisti selezionati “esclusivamente attraverso concorsi pubblici internazionali basati sul talento e sul rigore procedurale”. E scusate se è poco. 

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli
Il ministro della Cultura Alessandro Giuli Ansa

Anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha rilasciato una nota che vale la pena leggere con attenzione: “Prendo atto della decisione di Nicola Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza, e conferma al sovrintendente de La Fenice la sua più completa fiducia”. Che “tale scelta possa sgomberare il campo da equivoci, tensioni e strumentalizzazioni d'ogni ordine e grado”. Traduzione: non è una sconfitta del governo, è una decisione autonoma. Insomma, c’è ancora tempo per l’egemonia culturale. Ma quando? Il 2027 è fra poco, troppo poco. Se in quattro anni non sono riusciti a mettere da qualche parte, che dico un direttore d’orchestra, ma manco uno che suonasse il triangolo. 

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