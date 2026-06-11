Non serve essere razzisti per vedere che il multiculturalismo à la George Floyd ha fallito: Irlanda, Francia, Inghilterra e Italia

Potremmo immaginare un’ondata massiccia, internazionale e inarrestabile di razzisti nostalgici del nazismo, che in ogni caso - a meno di non voler immaginare strani complotti mondiali - avrebbe la stessa natura dal basso e spontanea, di solito giustificata a sinistra, delle rivolte e proteste progressiste come, per esempio, quella dei Black Lives Matter che portò alla distruzione di locali, auto e svariate proprietà private, sfascio e saccheggio apertamente rivendicati da certuni (un esempio su tutti, In Defense Of Looting, di Vicky Osterweil), o come quelle in Usa contro l’Ice negli ultimi mesi. E potremmo immaginare che di base si tratti di legioni di invasati pronte a partire per delle crociate cittadine contro le razze impure, al grido di “in hoc signo vinces” e indicando a favore di telecamere e dirette Instagram una croce bianca con una goccia di sangue al centro. O potremmo limitarci alla realtà dei fatti, e cioè che la società multiculturale non esiste, almeno in Occidente. Esiste semmai una società in cui l’integrazione può arrivare fino a un certo punto, oltre il quale l’accettazione, l’inclusività e la tolleranza hanno un costo sociale, economico e morale che la maggior parte della gente normale non è più disposta a sostenere.

Non troppe ore fa, a Belfast, un uomo sudanese, Hadi Alodid, ha cercato di decapitare un’altra persona in mezzo alla strada. Il sospettato pare sia arrivato nel Regno Unito sfruttando la cosiddetta “rotta irlandese”, una via alternativa che facilita l’ingresso in Uk. Il sospettato, arrivato dal Sudan, passato per l’Europa (probabilmente Francia), sceso a Dublino e solo successivamente finito, senza controlli, in Irlanda del Nord, aveva ottenuto un permesso di soggiorno come rifugiato fino al 2028. Ora Belfast sta andando letteralmente a fuoco, con decine di manifestanti che hanno scelto di farsi giustizia da soli bruciando auto, case e strutture per richiedenti asilo.