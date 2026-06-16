Marco Fassoni Accetti è indagato ma querela Pietro Orlandi. Cosa dice davvero l'informativa dello 007 Nicola Calipari sul fotografo romano, il bambino scomparso e le “tracce” nel passato

Ma non solo, il documento parla anche del caso che ha portato all'unica condanna di Accetti, la morte di José Garramon: 13 anni, figlio di un diplomatico uruguaiano, travolto dal Ford Transit di Accetti a 20 km di distanza da casa sua. L'informativa dice: “In passato Accetti avrebbe simulato con un incidente stradale, la morte di un bambino straniero avvenuta nei pressi di Castel Fusano. In realtà il bambino era deceduto precedentemente, verosimilmente, a causa della sua perversione”. Anche questa parte non ebbe risalto nelle aule, Accetti era già stato condannato per omicidio colposo e omissione di soccorso, ma ora quelle parole risuonano nella mente dei magistrati romani. E se ci fosse un filo rosso tra la morte di Garramon e la scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori? Stesse modalità, stessi obiettivi, stessi (ipotetici) tragici esiti. Soprattutto stessa mano e stessi segreti.

Tutto questo avvenne prima, molto prima che nel 2013 Accetti si autoaccusasse di essere il rapitore della cittadina vaticana, per poi essere bollato come mitomane. Oggi i suoi legali rigettano l'informativa: “non ha avuto alcun seguito di alcun tipo, non avendo prodotto neanche una minima inchiesta di rilevanza penale”, e le dichiarazioni di Pietro Orlandi in commissione avrebbero leso la reputazione del fotografo ormai settantenne.

A chiudere il cerchio, ci pensò Accetti stesso. Nel luglio 2013, sul suo blog, scrisse, parlando delle scene di alcune sue opere mandate in onda sulla Rai come “momenti di pedofilia”: “Per le mie opere mi sono comunque, sia pur in minima parte, ispirato alle tracce di pedofilia riscontrabili nei vari segmenti del mio passato, come in quello di chiunque, condannandola estensivamente anche nell'uso capitalistico che rende ogni minore merce”.

Un uomo che nega tutto, ma ammette qualcosa. Che accusa chi indaga, ma si autoaccusa di rapimento. Che condanna la pedofilia, ma ne rivendica le “tracce” nel proprio passato, come se fosse una cosa normale, comune a chiunque. E ora si apre un altro, ennesimo, capitolo.