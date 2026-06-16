Non ve ne siete accorti? Putin vuole davvero spaccare l'Europa e creare una nuova Austria-Ungheria: tutto quello che sappiamo sul suo piano

Il progetto, ha sottolineato ancora la rivista Profil, sarebbe stato implementato su tre piattaforme mediatiche in tedesco, ungherese e slovacco: Facebook, X e Telegram. In una fase preliminare, sarebbero stati compilati brevi profili di opinion leader e decisori, create mappe mediatiche, identificati potenziali autori e analizzate le iniziative culturali e sociali nei tre Paesi. Ma perché l'Austria? Parliamo di una nazione politicamente polarizzata. Nei sondaggi, l'Fpo è nettamente in vantaggio sull'Ovp e sull'Spo. Herbert Kickl è il leader di uno dei partiti più filo russi dell'Europa occidentale: nel 2016 il suo partito ha stretto un accordo di amicizia con il partito di Putin, "Russia Unita", e in parlamento si sentono regolarmente i principali esponenti dell'Fpo criticare le sanzioni contro la Russia, invocando la neutralità austriaca e il rifiuto di una più stretta cooperazione con la Nato. E il Cremlino cosa avrebbe da guadagnare da tutto questo? A quanto pare, vorrebbe dividere il Vecchio Continente e trovare nuovi alleati in Europa. Per intraprendere una guerra lontana dai campi di battaglia tradizionali dell'Ucraina, senza missili né droni.