Tutte le operazioni della Cia per controllare l'Europa (e l'Italia): abbiamo letto il libro sulla Guerra Fredda culturale pubblicato da Fazi

In un periodo molto particolare, ossia mentre Donald Trump minaccia di mandare al diavolo la Nato, la sua amministrazione promette di tagliare navi, aerei e missili destinati dall'Alleanza Atlantica, i rapporti tra Unione europea e Stati Uniti non sono mai stati così deprimenti e l'intero Vecchio Continente è frammentato senza sapere come muoversi né cosa fare con i dossier più scottanti sul tavolo – dalla guerra in Ucraina alla gestione delle future relazioni con la Russia, dalla crisi energetica alle tensioni in Medio Oriente – è stato tradotto e pubblicato in Italia un libro che può aiutare a capire qualcosa in più sul presente. Quando leggete in giro editoriali che irrazionalmente sostengono gli Usa, se ascoltate giornalisti, esperti e intellettuali che inneggiano fin troppo spesso - quasi in maniera messianica - ai valori americani da anteporre a qualsiasi cosa ci sia sull'altro fronte, ecco che in quel caso ci viene in aiuto La Guerra Fredda culturale. Come la Cia ha influenzato l'immaginario europeo, un libro enorme in termini di pagine e contenuti, dato alle stampe nel 1999 ma adesso portato da Fazi per la prima volta nel nostro Paese. L'autrice, Frances Stonor Saunders, quasi 30 anni fa ha rivelato per la prima volta come, nel secondo dopoguerra, gli Stati Uniti – attraverso la Cia – abbiano sostenuto e orientato una vasta rete di iniziative culturali in Europa, con il fine ultimo di contrastare l'influenza sovietica e plasmare il dibattito intellettuale occidentale. Con risultati spesso più che eccellenti e che ancora oggi pesano in maniera evidente sull'immaginario europeo.