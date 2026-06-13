Meloni difesa dal Corriere è diventata il sistema che la “underdog” della destra doveva riformare. E ora agli estremisti restano soltanto le lacrime di Vannacci all’assemblea di Futuro Nazionale

E il Corriere è il quotidiano del sistema, dell’equilibrio e della conciliazione e Giorgia Meloni non solo è la prima Presidente del Consiglio donna della storia, ma è pure il frutto biondo di un equilibrio che va preservato e che è riuscito a resistere a una serie di botte che avrebbero fatto in mille pezzi qualsiasi altra composizione politica. Sullo sfondo le lacrime di un generale commosso all’Auditorium di Roma, una nuova massa che si leva. Lacrime perché quella sporca dozzina commuove. La sporca dozzina pronta a strisciare nel fango pur di sabotare le mura di quella Costantinopoli sotto assedio che è non tanto la maggioranza, ma Fratelli d’Italia. Lacrime di generale che vuole bene ai suoi uomini, perché sa che morirebbero per lui.