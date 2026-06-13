Siamo stati all’inaugurazione del nuovo partito di Alessandro Onorato “Progetto Civico Italia” con Conte, Schlein e Magi. Ecco come è andata

Un nuovo progetto è una grande ambizione. Ma se stanno nascendo nuovi partiti sia nel centro-sinistra che nel centro-destra, evidentemente siamo in una fase politica ben precisa: il progressivo declino dei partiti tradizionali. La sfiducia dei cittadini nei confronti della classe dirigente e l'avvicinarsi delle presidenziali sono due ingredienti perfetti per creare una nuova opportunità. Ed è quello che ha fatto, con furbizia, Alessandro Onorato. Con furbizia perché non ha creato un partito da zero, ma ha riunito centinaia di amministratori locali delle liste civiche. Sindaci, consiglieri, assessori: politici territoriali con già un bacino di elettori assicurati, tutti con il desiderio di mettersi o rimettersi in gioco, entrare nella politica nazionale, farsi strada tra la folla per un nuovo incarico di rilievo.

E Onorato li ha accontentati, li ha fatti sentire importanti, li ha fatti sentire rappresentati, e ha dato loro un'alternativa tangibile. Si è scherzato su un gioco di parole che anche lo stesso Onorato ha ritenuto simpatico: Progetto Cinico. Ma, gentile assessore, il cinismo non è sempre pessimismo, ma solo il risultato di una serie infinita di fallimenti, colletti bianchi e malapolitica. E soprattutto, se un nuovo partito è composto da politici già inseriti, con i loro precedenti anche non troppo lusinghieri o con un passato nel PD o nel Movimento 5 Stelle, il timore che possa essere solo l'ennesima fotocopia con un volto diverso è abbastanza legittimo. Il cinismo non deve essere un deterrente, ma un motivo in più per cercare di dimostrare di voler fare davvero qualcosa per l'Italia. Un'Italia ormai massacrata.