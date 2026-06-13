Alberto Stasi esce dal carcere e nessuno parla di quelli che restano dentro? Beccatevi la storia di Andrea Bellia

Esattamente un anno dopo quello strano 16 settembre Mario Licciardi, compaesano e conoscente di Andrea Bellia, viene intercettato in una telefonata con la sua ragazza dell’epoca Rossella, poi divenuta sua moglie: “indovina chi è venuto al lavoro”. Andrea? Domanda subito la fidanzata. Sì, risponde lui come se nulla fosse. I due discutono della cosa al telefono come se fosse la cosa più normale del mondo e senza il minimo timore di essere intercettati. Tra l’altro Mario questa cosa non la denuncerà mai e le sue parole verranno tirate in ballo solo decenni dopo dalla procura di Catania. Andrea, nella versione di Licciardi, lo avrebbe raggiunto e lo avrebbe raggiunto a lavoro per dirgli di dovergli fare una confidenza. Lo avrebbe portato in motorino in cima al ripido Monte San Giorgio e lì, nel luogo dove avrebbe buttato giù dalla scarpata Simona, gli ha raccontato come sarebbero andate le cose. I giornalisti de Le Iene e i legali di Andrea hanno cercato di scalare più volte questo Monte, in due, a bordo di un debole motorino come quello guidato da Andrea e Simona quel 15 settembre. Niente, né Le Iene, né le prove portate dalla legale di Bellia, Pilar Castiglia, sarebbero state sufficienti a convincere i magistrati catanesi. Il procuratore generale Giovanni Salvi, poi passato con lo stesso ruolo in Cassazione, ha definito il lavoro dei giornalisti de Le Iene non attendibile e poco accurato, perché finalizzato solo allo share televisivo. E’ pur vero che rimangono parecchi dubbi veramente pesanti sulla versione di Licciardi che nel giro degli anni ha cambiato più versioni. Nel 2024 viene chiesto a Licciardi ai piedi del monte quale fosse il sentiero con cui era salito in cima al Monte insieme ad Andrea a bordo della piccola moto e qui cambia versione rispetto a quella resa nel 2012, sostenendo che il sentiero in verità era un altro. Ne indica uno ancora più impraticabile dell’altro, dove per altro non c’è, e non c’è mai stata, alcuna strada battuta.