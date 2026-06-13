Mamma e figlia avvelenate a Natale: la ricina ha le gambe corte! C’è un’indagata per favoreggiamento e a Pietracatella ora sono tutti avvisati

I dispositivi informatici sequestrati dagli inquirenti, però, hanno raccontato che le cose stavano diversamente. È vero che non s’è (ancora) trovato niente di dirimente rispetto a chi e come possa essersi procurato la ricina, ma il quadro che ne esce è quello di una famiglia dove invece si litigava. Dove le dinamiche erano (come succede per chiunque, sia inteso) diverse da come apparivano e in cui non mancavano frizioni non solo nel nucleo ristretto dei Di Vita, ma anche tra i parenti più prossimi. E la Procura della Repubblica di Larino, adesso, ha deciso di mettere un punto. Probabilmente prendendo di mira una persona per mandare un chiaro segnale a tutte le altre. Cosa è successo di preciso? C’è un’indagata per favoreggiamento, inteso come intralcio alle indagini. Si tratterebbe di una donna (ma non di una delle due principali sospettate) che a chi l’ha interrogata ha raccontato che i Di Vita erano la famiglia perfetta e che, invece, è risultata, grazie alla ricostruzione di alcune chat, perfettamente al corrente dei litigi che c’erano in quella famiglia. Sembra che addirittura a casa Di Vita si parlasse di divorzio.