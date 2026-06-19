Tutto è bene quel che finisce “Belen”: ecco chi è davvero Gaetano Fidanzati, il nuovo compagno della Rodriguez: e no, non c’entra niente col nonno boss di Cosa Nostra…

Esperienza che si dice gli sia bastata per capire che quella non era la strada che faceva per lui. L’operazione Old Story Eden fu importante perché in essa venne arrestato Laurence Rossi, importatore grossista di cocaina che una volta in manette, preferì collaborare con la giustizia per portare a casa la pelle. Dalle sue rivelazioni su clienti, fornitori e sull’organizzazione e la spartizione delle piazze di spaccio milanesi tra le varie cosche criminali l’anno seguente prese piede una nuova operazione della Squadra Mobile, denominata Red Carpet. Siamo nel 2018 e vengono arrestate 23 persone. In questo frangente temporale viene alla luce quel che stava ribollendo nella criminalità della periferia nord di Milano. La carrozzeria New Car (ex Ambrocar) di Novate Milanese infatti viene presa di mira da una spedizione punitiva. Otto o nove uomini incappucciati armati di pistole calibro 9, fucile a pompa e flessibile, bloccano i dipendenti dell’autorimessa, e si lanciano con ferocia contro il proprietario: Massimiliano Toscano. Calci e pugni, di tutto e di più e in pochi secondi Toscano finisce a terra mentre la lama di flessibile si accende. I gentili signori hanno intenzione di segargli via un braccio, ma lui riesce in qualche modo a divincolarsi e fuggire. Dalle indagini della Squadra Mobile viene fuori che quella carrozzeria è il crocevia del narcotraffico e della compravendita di armi milanese. Vi gravitano personaggi dai cognomi parecchio pesanti, dall’ndrangheta a Cosa Nostra. Viene fuori che il mandante di questa missione punitiva è Rocco Ambrosino, ex socio di Massimiliano Toscano con cui l’idillio si rompe proprio nel 2018. La causa è quel vuoto di potere venutosi a creare con la morte di don Mimmo Pompeo, il boss legato alla famiglia ndranghetista degli Arena di Isola Capo Rizzuto. Scomparso nel febbraio del 2017 don Mimmo era l’ultimo rimasto a tenere in piedi quella difficile pax mafiosa tra la Comasina, Bruzzano e Quarto Oggiaro che nonostante l’arresto nel 2011 Pepé Flachi, si era riuscita a costruire. Un vuoto di potere che, però, i giovani rampolli sanno che non poteva durare. Tutti hanno voglia di crescere e diventare importanti.