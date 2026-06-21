[VIDEO] Sarah e Alisya ritrovate a casa di un parente della madre a Formia: stanno bene e, per ora, è tutto quello che conta

La svolta sarebbe arrivata, secondo quanto è dato sapere, dopo il ritrovamento, all’interno della struttura dove le due ragazze erano ospitate, di alcuni biglietti che sembravano scritti in codice. Qualcuno ha aiutato gli inquirenti a decifrarli e da lì è stato un susseguirsi di indizi trovati che hanno portato dritti nell’appartamento di Formia, ne quartiere Rio Fresco. Si tratta, stando alle agenzie di stampa che escono proprio in questi minuti con continui aggiornamenti, di una zona di case popolari, che attualmente risulta letteralmente invasa dalle forze dell’ordine.

Sembrerebbe che le due ragazzine siano state nascoste nell’abitazione di una persona anziana sempre nello stesso palazzo per alcuni giorni, nell’immediatezza del loro allontanamento dalla casa famiglia. Per ulteriori notizie, però, bisognerà aspettare. Sapendo che la notizia che conta, sono state ritrovate e sono in buone condizioni di salute, è finalmente arrivata, con gli inquirenti che hanno scelto i social del TG1 per l’annuncio ufficiale.