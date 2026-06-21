[VIDEO] Sarah e Alisya ritrovate a casa di un parente della madre a Formia: stanno bene e, per ora, è tutto quello che conta

Sarah e Alisya sono vive. Sarah e Alisya stanno bene. Sarah e Alisya sono al sicuro. Per oggi dovrebbe bastare qui, perché la notizia che conta è arrivata: le due sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena e di cui s’era persa ogni traccia da giorni sono state ritrovate. Lo hanno fatto sapere le forze dell’ordine pochi minuti fa, senza aggiungere troppo rispetto a tutte le altre domande per cui ci sarà tempo. Erano a Formia, in provincia di Latina. A casa di un parente della madre non distante da una proprietà della stessa donna.
A rintracciare Sarah e Alisya sarebbero stati i Carabinieri del Comando provinciale dell'Aquila in collaborazione con quelli del comando provinciale di Latina. Anche il procuratore capo di Sulmona (poi intervistato in diretta da Chi l'ha visto) che si era occupato delle indagini, era presente nel momento del ritrovamento. Significa, quindi, che gli inquirenti sono andati a colpo sicuro, certi di trovare lì le due ragazzine di 12 e 16 anni. Ora, probabilmente, saranno loro stesse a raccontare tutto. Ma sembra piuttosto chiaro chi e come possa aver organizzato la loro fuga.
La svolta sarebbe arrivata, secondo quanto è dato sapere, dopo il ritrovamento, all’interno della struttura dove le due ragazze erano ospitate, di alcuni biglietti che sembravano scritti in codice. Qualcuno ha aiutato gli inquirenti a decifrarli e da lì è stato un susseguirsi di indizi trovati che hanno portato dritti nell’appartamento di Formia, ne quartiere Rio Fresco. Si tratta, stando alle agenzie di stampa che escono proprio in questi minuti con continui aggiornamenti, di una zona di case popolari, che attualmente risulta letteralmente invasa dalle forze dell’ordine.
Sembrerebbe che le due ragazzine siano state nascoste nell’abitazione di una persona anziana sempre nello stesso palazzo per alcuni giorni, nell’immediatezza del loro allontanamento dalla casa famiglia. Per ulteriori notizie, però, bisognerà aspettare. Sapendo che la notizia che conta, sono state ritrovate e sono in buone condizioni di salute, è finalmente arrivata, con gli inquirenti che hanno scelto i social del TG1 per l’annuncio ufficiale.