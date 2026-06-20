Meta sospende l’account di Futuro Nazionale giovani: “Non rispetta i nostri standard”. Ma nostri di chi?

“Abbiamo controllato il tuo account e rilevato che continua a non rispettare i nostri standard della community in materia di integrità dell’account”. Tanto basta a comunicare che l’account di Futuro Nazionale giovani è stato disabilitato da Meta il 19 giugno 2026. Intanto, gli standard sono “nostri” o della community? Perché a) o sono loro, cioè gli algoritmi, che parlano con noi, b) o per mezzo degli algoritmi a parlare sono “loro”, cioè i dipendenti di Meta, che a loro volta interpretano il volere di Meta stesso, e dunque sono, letteralmente, il Metatron, la voce di Dio; c) o gli standard sono di una community che, per quanto anch’essa astratta, generica e dunque ontologicamente irresponsabile, dovrebbe quantomeno ricalcare quella degli utenti, che in Italia, qualcuno lo dica a Meta, fanno sì che il partito di Vannacci abbia il 5,9%.