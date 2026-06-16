Venti coltellate e nessuna voglia di aspettare: la fretta del nipote killer di Chiara Guerra è oltre la cronaca

L'ispezione cadaverica, affidata al medico legale Antonello Cirnelli e condotta con il personale specializzato dei carabinieri, ha rivelato la brutalità dell'aggressione. Chiara Guerra è stata colpita con oltre venti coltellate, che hanno raggiunto organi vitali al collo e al torace. Il corpo è apparso fortemente alterato sia dalla permanenza in acqua per circa cinque giorni, sia dal tentativo del minore di appiccare il fuoco alla salma per distruggere le prove. L'omicidio risale a giovedì scorso, consumatosi all'interno della legnaia di famiglia, un locale poi sequestrato dal magistrato Carmelo Barbaro della Procura di Pordenone. Nonostante il ragazzo avesse tentato di lavare la struttura, i rilievi scientifici hanno evidenziato chiare tracce ematiche.

La ricostruzione della dinamica mette in luce la fredda determinazione del giovane: dopo il massacro nella legnaia, nonostante avesse una mano fasciata da un tutore per la frattura di un mignolo, ha trasportato il cadavere per quasi un chilometro utilizzando una carriola, fino a gettarlo nel canale Malgher. Il diciassettenne ha poi confessato di aver buttato nello stesso corso d'acqua sia l'arma del delitto, un coltello non ancora recuperato, sia il telefono cellulare della vittima.