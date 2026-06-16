Non solo femminicidi: la "mantide" di Parabiago condannata all'ergastolo insieme ai suoi schiavi per l'omicidio di Fabio Ravasio

Parabiago. È la sera del 4 agosto 2024. Fabio Ravasio è una persona semplice e un gran lavoratore che negli anni aveva accumulato un piccolo patrimonio. Se ne sta tornando a casa in bicicletta quando un’auto compare in via Vela e lo travolge e spezzandogli la vita. L’auto fugge e sparisce nel nulla. Sarà stato un pirata della strada, si pensa in principio, ma poi, a mano a mano viene fuori l’impensabile verità. Ravasio aveva da qualche tempo una relazione con una ragazza brasiliana, Adilma Pereira Carneiro, poi battezzata dalla carta stampata come la “mantide di Parabiago”, come quell’insetto che prima si serve del suo compagno per riprodursi e poi lo divora. Fu proprio lei, la mantide Pereiro, la mandante dell’omicidio del povero Ravasio. Condannati ieri dalla Corte d’Assise di Busto Arsizio – presieduta da Giuseppe Fazio con Marco Montanari – all’ergastolo Amilda, appunto, il suo ex marito che non l’ha mai veramente abbandonata, Marcello Trifone e Fabio Lavezzo, il fidanzato della figlia di Adilma. Igor Benedito, condannato a 24 anni, invece, è il figlio brasiliano di Adilma che in quella sera del 9 agosto 2024 era alla guida dell’auto che investì Ravasio, travestito con una parrucca.