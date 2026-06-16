Sorelline scomparse: la guerra dei grandi, un'auto nella notte e una cameretta che parla dietro il mistero di Civitella

I giudici avevano deciso che per loro era meglio non stare con nessuno dei due genitori. Erano così finite lontane da tutto: da Minturno, dalla scuola che avevano frequentato, dagli amici, dalla madre. Ogni mese qualche visita, nella struttura, con regolarità. L'ultima volta che avevano visto la madre era il 17 maggio. A gennaio Alisya le aveva scritto una lettera: “È brutto stare qui senza di voi. Ritorneremo a stare tutti insieme. Scrivo questa lettera in camera, nel silenzio tombale. Ed è molto brutto. Ultimamente sono molto triste e preoccupata. Molti pensieri invadono la mia testa, è come se non ci fosse un domani. Vi voglio un mondo di bene e ve lo vorrò per sempre”. Poi, il 28 maggio, otto giorni prima della scomparsa, il Tribunale di Cassino emette un nuovo provvedimento. Revoca la potestà genitoriale alla madre. La restituisce al solo padre. Le due versioni, come spesso in questi casi, sono opposte e inconciliabili. “Molte relazioni di esperti attestano condotte materne pericolose e inadeguate.”, dichiara l'avvocato del padre, Francesco Ricciardi. Dall'altra parte, il legale della madre, Mastantuono, ricorda che le ragazze avevano sempre rifiutato di incontrare il padre e che il provvedimento del tribunale è soggetto a impugnazione.

La domenica passa lenta. Nel pomeriggio il personale della struttura constata che le ragazze non sono rientrate e scatta l'allarme. La madre, Valentina D'Acunto, lo scopre alle 12:45 da un militare dell'Arma che si presenta alla sua abitazione chiedendole se le figlie siano lì con lei. Un'ora dopo presenta una querela per sottrazione di minori. Tre giorni dopo vengono eseguite perquisizioni nelle abitazioni di entrambi i genitori e successivamente in quella dei nonni materni, senza risultati utili.

Ora è passata più di una settimana e delle due ragazze continua a non esserci traccia. Gli inquirenti non tralasciano nessuna ipotesi, neanche la più tragica: gli uomini e le unità cinofile stanno scandagliando in particolare la zona attorno al lago di Barrea. Ma la camera lasciata dalle due sorelle parla a suo modo: mancano vestiti, scarpe, trucchi, effetti personali. Indice probabilmente di una fuga già organizzata. Dai video delle telecamere vicine alla struttura ritraggono nelle ore della scomparsa un'automobile sospetta, poi i bigliettini, scritti in un linguaggio criptato che gli investigatori fanno fatica a decifrare. Messaggi in codice tra due sorelle e qualcuno fuori. Spunta anche l'ipotesi di un secondo telefono, che potrebbe essere stato consegnato attraverso alcuni familiari e tenuto nascosto alla struttura: un canale di comunicazione fuori da ogni controllo.

Parla anche il fidanzato di Alisya, diciottenne, è sicuro: “Sono con un parente, in un luogo segreto”. La ragazza ha paura dei cani e del buio, è improbabile che si siano inoltrate da sole nei boschi attorno alla struttura.