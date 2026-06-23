Andrea Pinna torna a vendere sui social: quanti devono ancora buttare soldi prima che questa storia diventi una "notizia"?

Andrea Pinna è tornato a vendere sui social. Si è riappropriato del suo account Instagram ufficiale (LePerlediPinna) da 400K follower, che raccontava esser stato rubato per anni da "un hacker". Un hacker che non ha mai approfittato di quel profilo per anni, non ci ha mai postato nulla. No, si vede che voleva soltanto fargli un dispetto. Lo stesso hacker che, come ha raccontato Pinna nel tempo, gli "controllava" le luci di casa e perfino "le tapparelle". Fin qui tutto chiaro, direi. Pinna poi ha cambiato nome agli account affiliati (da 'leperlediprima' a 'mirrormirror1', per esempio). Oggi propone dichiaratamente "cloni", ossia repliche di merce originale e costosa da borse griffate a Dyson passando per iPhone, a prezzi ribassati, d'occasione. Affari che solo lui, col suo fiuto onnisciente riesce a scovare per loro, le sue follower.
È passato un anno, dunque un'eternità, ma l'estate scorsa l'attività di costui aveva subito una brusca frenata. Fino a giugno scorso, infatti, smerciava da mesi borsette e accessori "fallati in maniera impercettibile", ma comunque originali. La principale originalità del business è stata una soltanto: moltissime clienti, dopo aver comprato pagando tramite PayPal tramite transazioni intestate in genere a terze persone, non hanno ricevuto nulla in cambio. E ancora attendono rimborsi. Qualcuna da anni. Le più fortunate, pochissime, si sono viste recapitare, invece, tarocchi fatti e finiti. Tipo borse in plastica pure maleodoranti che nulla avevano a che fare con la foto dell'oggetto per cui avevano speso. Oppure 'iPhone' pezzotti: a forma di prodotto Apple, ma con sistema Android incorporato dentro (male, non funzionante). A ballare ci sono, aggiornando i dati a questo momento, fino a migliaia di euro (stima sulla base delle 70 acquirenti che sono riuscita a intercettare, non escludo che ci sia molta altra gente nelle loro stesse condizioni, visto che Pinna 'vendeva' pure arredi, per esempio. E di quel business non ho beccato nessuno, a parte una donna all'epoca incinta di 9 mesi e prossima al travaglio che si è ritrovata minacciata ossessivamente via Whatsapp da Pinna che pretendeva da lei '100 euro subito' dopo essersi semplicemente interessata a una 'sua' sedia a dondolo in offerta). Bene.
Quindi così stanno le cose: almeno una settantina di persone che si dicono truffate - e che possono dimostrare ogni pagamento e scambio di mail col soggetto o suoi collaboratori. Una persona, Andrea Pinna, a cui questi soldi sono stati mandati. Senza che a ciò abbia fatto seguito l'invio di merce e/o rimborsi. Ma, incredibilmente, la "vittima" sarebbe lui. Tale si proclama, mentre incoraggia a comprare roba da lui "anche perché io possa rimborsare più velocemente possibile le cinque o sei persone che mi mancano e con cui, l'anno scorso, ho commesso delle sviste che mi spiacciono molto". Sul novello canale Telegram ci sono già, nel momento in cui scrivo, circa 2000 persone pronte all'acquisto di fronte a 'offerte' proposte compulsivamente, a prezzi stracciati (ma in ogni caso nell'ordine delle centinaia di euro a botta). Quante "ochette'" così esso soprannomina da sempre le sue fan, devono ritrovarsi ancora spennate prima che questa diventi una notizia?
Andrea Pinna si è dichiarato bipolare via reel Instagram qualche anno fa. Con l'autoproclamata diagnosi si è riacceso il faro della notorietà su di lui, spento oramai dai tempi della vittoria a Pechino Express (2016). Tutti o quasi l'hanno intervistato per abbattere lo stigma sulla salute mentale: ospite di programmi Rai, podcast, testate blasonate e piccoli siti. Ha scritto pure un libro sul disturbo mentale che lo attanaglia. Insieme al racconto della malattia, in ogni occasione, il nostro non ha mai mancato di far riferimento alla propria nuovissima attività di venditore online, descrivendola fiorente, in costante crescita, nonché un ottimo modo per riprendere in mano la propria vita, nonostante le difficili condizioni in cui versava e i frequenti down dovuti ai farmaci per combatterle. Un wrestler, un lottatore, una persona che stava cercando di rimettersi in piedi, in barba alla sfortuna.
Se immaginate che a comprare da lui siano state soltanto ragazzine che farebbero di tutto per una borsa firmata, oltre ad aver sostituito i vostri pensieri con banali cliché retorici, vi sbagliate e pure di grosso: le "pazze", come oggi Pinna le chiama, che gli hanno dato (bei) soldi sono donne di tutte le età, dai 20 ai 50 e passa. Moltissime non l'hanno fatto per avere il prodotto in sé, ma per sostenerlo nella sua battaglia contro la malattia, perché ritenevano di fare una buona azione, per lui insomma. In questo, nella costruzione di una bolla d'affetto intorno a sé, Pinna è vero professionista: crea chat di vendita, ma soprattutto per chiacchierare con le 'clienti'. C'è sempre per loro, le intrattiene con aneddoti divertenti, condivide ciò che gli capita tra problemi legati al disturbo che dichiara di avere e innamoramenti vari. Ogni giorno. A ogni ora.
Così, le follower si ritrovano spontaneamente a ricambiare, raccontandogli quando hanno una giornata no, se le lascia il fidanzato e via dicendo. Andrea Pinna c'è sempre per loro, si insinua con grande garbo e gentilezza nelle vite di costoro che, piano piano, cominciano a vederlo come un 'amico'. Senza rendersi più conto di non averlo mai incontrato, di non conoscerlo per davvero. E qui tengo a precisare un sacro dogma che vale sempre: non bisogna 'voler bene' alle persone di internet. Le vedete quotidianamente, condividono con voi molti momenti della loro vita: ma sono in ogni caso quelli che vogliono mostrarvi. Sui social tutti, ma davvero tutti, stanno per un motivo: vendere. Magari anche 'solo' una narrazione, un'immagine di se stessi, fino a merce vera e propria, roba da pagare. Non fa grossa differenza. È importante tenere sempre ben a mente, però, che questi non sono né possono essere considerati 'amici'. Vogliono qualcosa. E lo vogliono da voi. Foss'anche soltanto aprioristica venerazione. Affidarcisi completamente è comprensibile, ma sbagliato. Nei casi peggiori, si può finire a piangere per aver creduto in una persona che in realtà non esiste. Non è una bella sensazione, non la auguro a nessuno. Potete sentirla qui. E no, non siete più furbi o più intelligenti di questa signora. Semplicemente, siete fortunati: perché domani potrebbe benissimo capitare a voi. A tutti quanti, me compresa. Il tipo di 'legame' che i social tendono a creare con influencer e personaggi può diventare molto pericoloso, sfociando fino alla "truffa sentimentale". Occhio, bimbi.
Ma veniamo alle modalità con cui Andrea Pinna ha apparecchiato il proprio grande ritorno in affari. Tramite vocali sul gruppo Telegram, in cui nessuno può scrivere tranne lui, si proclama "vittima" di "pazze" che sì, l'hanno denunciato. Ma che si son viste arrivare indietro solo "archiviazioni perché il fatto non sussiste". Non è andata proprio così. Alcuni procedimenti contro Andrea Pinna, infatti, sarebbero ancora in corso. Un altro è stato archiviato per "tenuità del fatto". Vendere merce contraffatta è reato. Ma se questa merce non la spedisci, chi ti ha pagato non ha niente in mano per andare a denunciare il suddetto reato. Chi ha ricevuto iPhone contraffatti e borse tarocche si è recato alla Guardia di Finanza (in regioni diverse). Ma era poca roba, di "tenue" entità, appunto. Le forze dell'ordine non si muovono, ovvio, per un solo articolo. O due. Non basta a dimostrare un eventuale schema truffaldino. Capito il gioco? Esatto.
Andrea Pinna sostiene anche che le clienti che l'hanno denunciato non solo si siano beccate archiviazione "perché il fatto non sussiste", ma perfino una controquerela da parte di "giudici, avvocati, procuratori" che, contro la volontà dello stesso influencer - così tiene a precisare - starebbero agendo legalmente contro di loro perché "mi hanno fatto perdere tempo". Arrivando perfino ad accusare chi l'ha denunciato di "istigazione al suicidio". Poi mette sempre l'accento sulle proprie difficili condizioni di salute, ovviamente peggiorate da tali 'calunnie infamanti', s'è fatto perfino 'due ricoveri' a causa di 'ste voci', aggiunge. "Sono venute Le Iene sotto casa mia, vi rendete conto? Proprio da me che non ho mai compiuto alcun atto illecito, a parte rubare un compasso alla Upim da bambino. Comunque, se non hanno mandato in onda nessun servizio, vuol dire che sono innocente, è una prova incontestabile", azzarda. Non proprio: 'Le Iene', come altre trasmissioni che si sono interessate al caso Andrea Pinna, hanno molto da fare. Potreste domandarlo a qualunque inviato del programma: sono più le inchieste fatte, o quantomeno proposte/iniziate, rispetto a quelle trasmesse davvero. È una regola non scritta della televisione, non può essere manipolata come 'alibi' per alcunché. Da quel che ho visto e sentito, ed è un anno che lavoro sia online che offline alla vicenda, i giornalisti, anche televisivi, si sono fermati su Pinna per non rischiare di intaccare la sua "salute mentale", temendo che si potesse fare del male. Allo stesso tempo, Pinna è tornato a vendere, stavolta dichiarati "cloni" di merce costosa. E il fatto che sia bipolare, dunque, gli concede licenza di fare cosa gli pare con le persone che lo seguono e gli credono? Quanti soldi possiamo tollerare vadano buttati via invano? Per quanto mi riguarda: zero. Meno di zero.
"Io rivoglio i miei 900 euro", in questi giorni sto sentendo tantissime persone che reagiscono così, elencando cifre più o meno alte, date a Pinna senza vedere indietro né la merce comprata né un rimborso. Qualcuna ha riavuto i soldi indietro, ma tendenzialmente da PayPal e soltanto se ha avuto l'accortezza, nonostante lo stesso venditore consigliasse di fare il contrario, di siglare la voce "transazione commerciale" e non "amici/parenti" al momento dell'invio del pagamento. Perché PayPal non copre risarcimenti nel caso di trattative tra 'amici/parenti', ma solo se i soldi sono stati inviati per acquistare. Tenetelo a mente, per cortesia, magari è un fatto che non tutti sanno. E che vale ogni volta che comprate online.
Andrea Pinna, come anticipato in apertura, sta già ricicciando fuori la storia dell'hacker che lo tartasserebbe da anni, controllandogli ogni mezzo di comunicazione, profilo Instagram ufficiale compreso, e motivo per il quale non può aprire "un conto in banca, mi ruberebbe subito i soldi". Per questo, dice, gli tocca far inviare il denaro non a nome suo, ma a quello di "collaboratori" che avrebbe intorno per aiutarlo nell'attività "date anche le mie difficili condizioni di salute". L'ex influencer non tace, non del tutto, sui rimborsi mancati: racconta che sarebbero "cinque o sei in totale", che sono state "sviste" (dovute pure alla malattia, ovvio) e usa anche questa leva, come detto sopra, per spingere chi lo segue a comprare:
"Ho poco più di 90 euro sul conto (ma mica non poteva aprirne uno per via dell'hacker brutto e cattivo?!, ndr), un mio collaboratore, insegnante di sostegno e persona di fiducia, purtroppo mi ha portato via tutto il denaro guadagnato da questa attività approfittando di un periodo in cui sono stato ricoverato in ospedale. Una volta tornato, non c'era più niente. Ora è in corso una causa legale con lui (persona reale, citata per nome e cognome) ma, sapete, queste cose mettono tanto tempo. Io voglio rimborsare il prima possibile, sono tuttora davvero mortificato, perché in primis sono onesto, sempre stato. Ma magari se mi aiutate comprando la merce, riesco a ridare indietro i soldi il prima possibile e a uscire da questa storia che ha reso il mio ultimo anno davvero un inferno. Chiunque mi abbia ferito e denunciato, accusandomi di falsità e reati, sarà chiamato a risarcirmi di fronte alla giustizia italiana. Anzi, sta già succedendo".