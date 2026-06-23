Andrea Pinna torna a vendere sui social: quanti devono ancora buttare soldi prima che questa storia diventi una "notizia"?

Andrea Pinna è tornato a vendere sui social. Si è riappropriato del suo account Instagram ufficiale (LePerlediPinna) da 400K follower, che raccontava esser stato rubato per anni da "un hacker". Un hacker che non ha mai approfittato di quel profilo per anni, non ci ha mai postato nulla. No, si vede che voleva soltanto fargli un dispetto. Lo stesso hacker che, come ha raccontato Pinna nel tempo, gli "controllava" le luci di casa e perfino "le tapparelle". Fin qui tutto chiaro, direi. Pinna poi ha cambiato nome agli account affiliati (da 'leperlediprima' a 'mirrormirror1', per esempio). Oggi propone dichiaratamente "cloni", ossia repliche di merce originale e costosa da borse griffate a Dyson passando per iPhone, a prezzi ribassati, d'occasione. Affari che solo lui, col suo fiuto onnisciente riesce a scovare per loro, le sue follower.

È passato un anno, dunque un'eternità, ma l'estate scorsa l'attività di costui aveva subito una brusca frenata. Fino a giugno scorso, infatti, smerciava da mesi borsette e accessori "fallati in maniera impercettibile", ma comunque originali. La principale originalità del business è stata una soltanto: moltissime clienti, dopo aver comprato pagando tramite PayPal tramite transazioni intestate in genere a terze persone, non hanno ricevuto nulla in cambio. E ancora attendono rimborsi. Qualcuna da anni. Le più fortunate, pochissime, si sono viste recapitare, invece, tarocchi fatti e finiti. Tipo borse in plastica pure maleodoranti che nulla avevano a che fare con la foto dell'oggetto per cui avevano speso. Oppure 'iPhone' pezzotti: a forma di prodotto Apple, ma con sistema Android incorporato dentro (male, non funzionante). A ballare ci sono, aggiornando i dati a questo momento, fino a migliaia di euro (stima sulla base delle 70 acquirenti che sono riuscita a intercettare, non escludo che ci sia molta altra gente nelle loro stesse condizioni, visto che Pinna 'vendeva' pure arredi, per esempio. E di quel business non ho beccato nessuno, a parte una donna all'epoca incinta di 9 mesi e prossima al travaglio che si è ritrovata minacciata ossessivamente via Whatsapp da Pinna che pretendeva da lei '100 euro subito' dopo essersi semplicemente interessata a una 'sua' sedia a dondolo in offerta). Bene.

Quindi così stanno le cose: almeno una settantina di persone che si dicono truffate - e che possono dimostrare ogni pagamento e scambio di mail col soggetto o suoi collaboratori. Una persona, Andrea Pinna, a cui questi soldi sono stati mandati. Senza che a ciò abbia fatto seguito l'invio di merce e/o rimborsi. Ma, incredibilmente, la "vittima" sarebbe lui. Tale si proclama, mentre incoraggia a comprare roba da lui "anche perché io possa rimborsare più velocemente possibile le cinque o sei persone che mi mancano e con cui, l'anno scorso, ho commesso delle sviste che mi spiacciono molto". Sul novello canale Telegram ci sono già, nel momento in cui scrivo, circa 2000 persone pronte all'acquisto di fronte a 'offerte' proposte compulsivamente, a prezzi stracciati (ma in ogni caso nell'ordine delle centinaia di euro a botta). Quante "ochette'" così esso soprannomina da sempre le sue fan, devono ritrovarsi ancora spennate prima che questa diventi una notizia?