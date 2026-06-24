Rkomi che si produce in otto minuti di follia per celebrare “Dasein Sollen” è la cosa più bella che sentirete oggi

Nel videoclip di A Milano questo appare chiaro. Ci sono riferimenti ai vecchi videoclip, tra cui l'intramontabile Apnea, forse il primo brano simbolo del successo di Mirko, con la stessa inquadratura che lo riprende alla guida del suo Pandino, nell’omaggio sostituito da un macchinone. Giusto per non essere ipocriti, perché il successo, che lo si ammetta o no, ti cambia, almeno da fuori. Perché ascoltando le sue rime pare che dentro Mirko sia rimasto tale e quale, solo con qualche evoluzione in più. Essenziale e mai costruito, come sempre. Solo quelle rime strane e quel timbro che è un marchio: “Questa è resistenza etimologica. L’ho detto a mia madre, l’ho detto alla discografica”. Le origini sono il presente e il futuro di Mirko. E forse è questo il segreto: dalla Panda di Apnea al Taxi di Taxi Driver: cambia il mezzo, ma non la sostanza.

A Milano ci sono Ernia, Tedua, Izi. Ci sono gli amici di Mirko, tra volti voti e non. A Milano c’è tutta la sua storia compressa in otto minuti di rime asciutte, dritte. Un minuto per ogni flow diverso. Falco è a casa di Ciccio, è l’attacco dell’intro. “Falco è caldo. Ciccio è caldo”, come in Oh mama, come sempre.

A Milano è Dasein Sollen e Dasein Sollen è esserci che deriva dal verbo dovere. È Mirko Manuele Martorana di Calvairate, nel sud-est milanese. Palazzi popolari, lavori sottopagati, amicizie forti capaci anche di deludere (“Gira gira e poi ti fottono la vita”), senso di esclusione sociale e voglia di riscatto. Rkomi è la strada, ma non si è mai atteggiato a gangsta. Ha sempre avuto molto di lui da raccontare attraverso barre introspettive che mostrano la sua capacità unica di raccontare disagi.

Con il primo EP Dasein Sollen e poi con l'album Io in terra Mirko è passato dall'underground al grande pubblico. Da lì la sua carriera è esplosa, passando due volte dall’Ariston di Sanremo e ricoprendo il ruolo di giudice ad X Factor per un anno, ma continuando a presentarsi come uno che arriva dalla periferia milanese, senza forzature nel classico racconto-clichè visto e rivisto di altri rapper. Se a questo omaggio seguirà un album celebrativo ancora non lo sappiamo. Per ora può anche bastare.