Follia al concerto di Ultimo a Tor Vergata: mancano 15 giorni ma la gente sta male già oggi

Delirio sarà un delirio. Questo è poco ma sicuro. Anzi, lo è già. Non è il 1985 e non è Rio de Janeiro. Non suonano i Queen al Rock in Rio. Suona Ultimo a Tor Vergata, ahò!

Non staremo qui a sindacare sui gusti musicali della fanbase di Ultimo, non sarebbe corretto. Ma di certo, se alcuni fan si sono già accampati più di quindici giorni prima a Tor Vergata per accaparrarsi le prime file, qualche problema c’è. Soprattutto date le temperature tropicali degli ultimi giorni.

Il concertone si svolgerà il 4 luglio e alcuni sostenitori del cantautore romano hanno già aperto le tende da campeggio. Avete capito bene. Non sappiamo in preda a quale delirio psicotico, ma il fatto è questo.

Inizialmente si pensava che si trattasse degli addetti ai lavori o di turisti che si accampavano lì per caso, invece no: turisti erano effettivamente, ma arrivati lì dal 19 giugno per il loro beniamino. Si tratta di fan provenienti da Taranto, Napoli, Ancona e Mantova. E sono stati loro stessi a confermarlo attraverso alcuni video e commenti su TikTok.

Premettendo che ognuno è libero di fare ciò che vuole, ci perdonerete se la prima domanda che ci sorge di fronte a questa situazione è: ma non sarà un po’ troppo?

Eppure un episodio simile si era già verificato in un’altra occasione. Una fan messicana (tale Fernanda Number Six) si era accampata a Campovolo alcune settimane prima del concerto del suo idolo, Harry Styles.

Di qualunque artista si parli, a noi più che di fan, pare che si tratti di fanatismo e forse sarebbe il caso di munirsi di FANS per far scendere le febbre. Sul web persino i fan di Ultimo confermano la scelta appena leggermente sopra le righe.