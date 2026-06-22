Concerti all’Ippodromo La Maura, la Croce Rossa smentisce l’intervista del testimone a MOW: “Le informazioni riportate risultano non veritiere, inesatte e fuorvianti”

Rettifica di Croce Rossa Italiana – ODV ai sensi dell’art. 8 Legge 8 febbraio 1948 n. 47

In relazione all’articolo pubblicato il 17 giugno 2026 su MOW dal titolo “Concerti all’Ippodromo La Maura, parla un soccorritore: ‘Avevamo una sola barella per 80mila persone, evitate di andarci. Lì siete abbandonati a voi stessi’”, Croce Rossa Italiana – ODV precisa che le informazioni riportate con riferimento alla propria organizzazione e alla gestione dell’assistenza sanitaria risultano non veritiere, inesatte e fuorvianti.

Croce Rossa Italiana respinge pertanto la rappresentazione contenuta nell’articolo, in quanto lesiva dell’immagine e fuorviante dell’operato dell’Associazione.

Croce Rossa Italiana opera secondo il proprio Statuto e sulla base del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che la riconosce quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, e quale persona giuridica di diritto privato. La sua azione è ispirata ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, tra cui Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza e Volontarietà.

L'Associazione opera, in ogni contesto, secondo i propri principi statutari e nell'adempimento della missione umanitaria che la contraddistingue, a tutela della salute e della sicurezza delle persone assistite”.