Prima faceva sold out, adesso dà i voti? Enrico Brignano a Tale e Quale Show è la dura legge della tv: quando non sei più la star, diventi il giudice

È qui che arriva Enrico Brignano, lontano da un po’ dalla tv. Certamente non come ospite, ma sì da protagonista: tanto che anche lui è toccato passare da LOL l’anno scorso, in versione pacchetto famiglia con la moglie Flora Canto. Come qualsiasi comico poco conosciuto che vuole farsi conoscere dal pubblico televisivo, oppure come un comico – vedasi il grande Corrado Guzzanti – che non lavora da tempo e ha bisogno di farsi rivedere. Un po’ come era già avvenuto con Giorgio Panariello che, quando è arrivato al bancone di Carlo Conti (era il 2018), girava in tour nei teatri dello stivale, ma un programma televisivo non lo vedeva dall’anno precedente: due prime serate di varietà natalizio, che erano seguite a quelle di due anni prima. Tutte “spin off” del varietà Panariello non esiste, risalente al 2012.

Con Brignano invece, a parte alcuni spettacoli teatrali, un suo prodotto televisivo non si vede dal 2022, Un’ora sola vi vorrei; in quest’ottica si comprende meglio il motivo del passaggio in giuria a Tale e Quale Show. Niente di nuovo, in fondo è la storia che tutti i talent ci hanno insegnato: un ruolo in giuria serve o per lanciare carriere, o per ri-lanciarle. E nel caso di uno dei comici di maggiore successo degli ultimi due decenni, diventanto ormai più ospite che protagonista del piccolo schermo, quale delle due ipotesi sia da prendere in considerazione, appare piuttosto chiaro.