Il castello del “boss delle cerimonie” chiude: il “matrimonio napulitano” della Sonrisa su Real Time ha camminato perché Sal Da Vinci potesse correre (e vincere a Sanremo)

Andato in onda per dieci anni, dal 2014 al 2024, Il Castello delle Cerimonie è stato uno dei titoli di punta di Real Time, che in quegli anni era pure quello de Il Boss delle Torte Buddy Valastro, di chi non sapeva di essere incinta, di chi cercava l’abito da sposa perfetto, delle coppie di Alta Infedeltà. Il “boss” delle cerimonie Antonio Polese, il cui testimone è poi passato alla figlia Imma, è stato uno dei personaggi che più di tutti hanno contribuito a trovare un pubblico di riferimento per la rete, una volta Sky poi passata in chiaro nel 2010. Gli sfarzi, gli arredi eccessivi, la tenuta che si espandeva per cinque ettari di terreno: una voglia di grandezza che incarnava un sogno. Uno semplice e per niente economico: per un giorno, la voglia di una festa da celebrità. Sentirsi famosi senza esserlo; aspirare ad essere le persone di cui gli invitati parleranno per giorni. Intanto, intorno, un'ostentazione talmente grottesca da risultare irresistibile.

Quando Sal Da Vinci arriva al Festival con la fede al dito, il neomelodico, la napoletanità spinta a ogni occasione, il pensiero va subito a “don Antonio Polese”: e lui col matrimonio “napulitano” in scena ha vinto, tra gli applausi generali. Insomma, il cerchio s'è chiuso: Antonio Polese ha corso perché Sal Da Vinci potesse trionfare al Sanremo.