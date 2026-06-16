Il Tar boccia l’Auditorium: annullato l’affidamento di Palombini al Parco della Musica. E ora chi si prenderà la colpa per la gara indetta dalla Fondazione romana?

È arrivata la sentenza del Tar che si attendeva da giorni, inizialmente prevista per la prima settimana di giugno. Il tribunale del Lazio ha annullato la manifestazione di interesse pubblicata dalla Fondazione Musica per Roma, l’ente che gestisce l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, il 25 settembre 2025 per il catering e l’attività di caffetteria dentro al centro culturale capitolino. Come vi avevamo raccontato, il 6 marzo 2026 questa manifestazione era stata vinta dalla Palombini Srl, una delle più note società di catering romane, ma una delle altre società in competizione aveva fatto ricorso al Tar perché qualcosa, in questa gara, non tornava. La Fondazione, infatti, si era rifiutata di mostrare la documentazione tenuta in considerazione durante la fase di selezione. Delle undici società che avevano gareggiato, infatti, solo due avevano superato la fase di sbarramento tecnico.