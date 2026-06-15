Essere Barbara D’Urso e vivere abbastanza a lungo per ringraziare la Lucarelli che va all’Isola e lascia scoperto il bancone di Ballando con le Stelle

Prima li combatti, poi li ringrazi: essere Barbara D’Urso e vivere abbastanza a lungo da invitare Selvaggia Lucarelli nei suoi programmi di Canale 5, ritrovarsela giurata a Ballando con le Stelle e, alla fine, doverla ringraziare per aver lasciato il posto libero.
Proprio così: è molto probabile infatti, che sarà Barbara D’Urso la prossima a sedersi sul bancone dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Pensare che l'ultima volta che l’abbiamo vista lì, la D’Urso dava prova di essere nata per la pista da ballo ma, soprattutto, era impegnata a mostrarsi impassibile nei confronti delle osservazioni della Lucarelli; a costo di non guardarla in faccia, o voltarsi verso la telecamera e rivolgersi al pubblico con un “Col cuore!”
Era dal 2023 che la D’Urso non teneva più compagnia alle amiche a casa che stirano, “col cuore” appunto: la conduttrice infatti, fino a quel momento uno dei volti simbolo dell’azienda del Biscione, è tornata in tv proprio grazie alla Rai. Milly Carlucci le ha teso la mano a dispetto del famigerato veto, inserendola nel cast al fianco di Pasquale La Rocca. E proprio col ballerino, via social, la D’Urso si è mostrata insieme, dopo aver annunciato anche un autunno bellissimo pochi giorni prima: tutto mentre la Lucarelli è partita per le Filippine, come prossima conduttrice de L’Isola dei Famosi al posto di Belén Rodriguez.
Con una poltrona da giurata che si libera, parrebbe cosa fatta: gli indizi social della D’Urso poi, sembrerebbero confermare il tutto. Milly Carlucci però, non si sbilancia: la scelta di un giurato da inserire dice, va valutata sulla base degli equilibri dello show. Prima della giuria viene il cast, ha dichiarato durante la presentazione dell’evento Campioni del mondo – Italia loves Unesco.
Intanto comunque, nella passata edizione, la D’Urso ha dimostrato di essere ancora molto amata dal pubblico e l’esperimento ha dato i suoi frutti: ritorno in tv compiuto, al resto ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi ingaggiando la “nemica amatissima” e spedendola nelle Filippine.
Per quanto riguarda il cast invece, nei giorni scorsi è circolato qualche nome, ovviamente nessuno dei quali confermato: si è parlato dell’ormai onnipresente Elettra Lamborghini, della ballerina per una notte Elena Sofia Ricci (nel 2024) e di Romina Power, con cui la Carlucci si assicurerebbe di certo il personaggio di questa 21esima edizione. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia sarebbero stati contattati anche Francesca Pascale e Piero Marrazzo, i quali però non sarebbero ben visti dai piani alti di Viale Mazzini. Al contrario, un rifiuto sembrerebbe vero: quello di Elisabetta Canalis che, lo scrive Giuseppe Candela su Chi, sarà nel sabato televisivo per condurre Tu Sì Que Vales su Canale 5.
Non solo il cast e la giuria, anche un altro cambiamento attende lo show di Rai 1: lo spostamento dal Foro Italico, sede che ora verrà sostituita dagli studi di Saxa Rubra.