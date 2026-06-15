Essere Barbara D’Urso e vivere abbastanza a lungo per ringraziare la Lucarelli che va all’Isola e lascia scoperto il bancone di Ballando con le Stelle

Era dal 2023 che la D’Urso non teneva più compagnia alle amiche a casa che stirano, “col cuore” appunto: la conduttrice infatti, fino a quel momento uno dei volti simbolo dell’azienda del Biscione, è tornata in tv proprio grazie alla Rai. Milly Carlucci le ha teso la mano a dispetto del famigerato veto, inserendola nel cast al fianco di Pasquale La Rocca. E proprio col ballerino, via social, la D’Urso si è mostrata insieme, dopo aver annunciato anche un autunno bellissimo pochi giorni prima: tutto mentre la Lucarelli è partita per le Filippine, come prossima conduttrice de L’Isola dei Famosi al posto di Belén Rodriguez.

Con una poltrona da giurata che si libera, parrebbe cosa fatta: gli indizi social della D’Urso poi, sembrerebbero confermare il tutto. Milly Carlucci però, non si sbilancia: la scelta di un giurato da inserire dice, va valutata sulla base degli equilibri dello show. Prima della giuria viene il cast, ha dichiarato durante la presentazione dell’evento Campioni del mondo – Italia loves Unesco.

Intanto comunque, nella passata edizione, la D’Urso ha dimostrato di essere ancora molto amata dal pubblico e l’esperimento ha dato i suoi frutti: ritorno in tv compiuto, al resto ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi ingaggiando la “nemica amatissima” e spedendola nelle Filippine.