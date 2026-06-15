“Arricchiti” di 22simba e Guè è la versione rap di “Pretty Woman”

Quando devo scrivere su qualche pezzo lo metto in loop per giorni. Lo ascolto mentre lavoro, mentre guido, mentre faccio la spesa, finché diventa il sottofondo fisso delle mie giornate. Anche con Arricchiti di 22simba e Guè è andata così. Solo che al terzo ascolto distratto è scattato un bug: c’era qualcosa che stonava.

Quel titolo non è un flex. È una condanna. “Mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti”. Tra le due cose c’è un abisso che il conto in banca non basta a colmare.

Il ricco vero in quel mondo ci nasce, ci si muove con la naturalezza di chi indossa una vestaglia di seta nella sua villa in centro. Il povero arricchito, invece, quel mondo lo ha sognato, odiato e inseguito per anni con la bava alla bocca.

Quindi per prima cosa ho pensato: questo featuring funziona davvero. Quando certe barre le sputa Guè, uno che la vetta la frequenta da vent'anni, il successo si trasforma in hangover. Mentre per Simba c'è ancora quel non capire.

Sono due generazioni diverse che raccontano la stessa paranoia da due punti diversi della stessa strada. I soldi mantengono le promesse pratiche, ma fottono quelle emotive.

“Soldi, più soldi, più soldi confermano, non bastano a farti felice”. Lo dicono subito e la domanda che arriva subito dopo è un vicolo cieco: “Io che ho solo i contanti, quindi che famo?”. Ho i soldi, e adesso? Qual è il prossimo obiettivo? Cosa dovrebbe riempire quel vuoto che pensavo il denaro avrebbe colmato?

Prendiamo la barra su Céline: “Non ci vado mai più da Céline, mi viziano poco, fanculo Céline”. Sembra una caffonata e invece è pura ansia da prestazione sociale. È una versione rap di Pretty Woman: hai i contanti in tasca per comprarti l'intero negozio, ma i commessi ti guardano comunque come se avessi addosso l'odore della periferia. Il denaro ti compra l’accesso, non l'appartenenza. Resti un corpo estraneo, col terrore che una parte di te continui a sentirsi fuori posto. È la fotografia esatta di chi ha ottenuto ciò che desiderava ma continua a voltarsi indietro, con una fame diversa da quella economica, molto più difficile da saziare.

Poi arriva la mazzata che cambia definitivamente il senso del brano: “Meglio quando vestivamo tarocchi”. Non perché vogliano tornare poveri, sia chiaro. Nessuno dei due sputerebbe sul Ca' Del Bosco che scorre nei calici degli amici. Ma dentro quella frase c’è la nostalgia di quando esistevano ancora sogni da rincorrere, obiettivi da raggiungere, alleanze sincere prima che gli amici diventassero solo "numeri in rubrica".