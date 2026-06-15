I panni sporchi si lavano su Instagram? Nesli, post per Fabri Fibra dopo lo speciale Netflix: “Caro fratello, ti parlo a cuore aperto”

Dopo l’intervento di Fabri Fibra a Nuova Scena Dissing Podcast - lanciato per promuovere la nuova edizione del talent - sul web si sono create diverse opinioni. Alcuni hanno ritenuto che le parole di Geolier siano state indelicate rispetto alla situazione familiare di Fabrizio Tarducci, che ha mostrato di avere una ferita ancora aperta in merito al tema famiglia.

Fibra ha dichiarato di non essere mai stato sostenuto e di non avere, dunque, alcun motivo di festeggiare i suoi traguardi con loro. D’altronde la storia familiare del rapper è narrata chiaramente in molte delle sue canzoni: alcune dedicate ai genitori e altre rivolte al fratello minore, Nesli.

Si parla di mancanze, delusioni e tradimenti che hanno permesso a Fabri di modellare una propria identità artistica - artistica e non - staccandosi proprio dal nucleo familiare. Nesli ha da anni intrapreso una carriera distante da quella del fratello, per via di tali dissidi familiari e idee artistiche differenti.

Ed è proprio dopo l’episodio di Nuova Scena Dissing Podcast che Nesli decide di pubblicare un post dal tono emotivo decisamente forte. L’artista ha pubblicato, infatti, una carrellata di foto della famiglia Tarducci, di quando ancora i fratelli erano pressoché adolescenti.

Per la prima volta vediamo i volti del padre e della madre dei fratelli Tarducci. Fotografie ingiallite che trasudano ricordi felici, forse gli ultimi per la famiglia.

I ricci di Francesco e la madre che si appoggia alla spalla di Fabrizio; immagini dei tre fratelli vicino a un fiume e infine foto dei due rapper insieme ai genitori, in una giornata di sole deli anni '90. Tutto appare distante anni luce dai rancori e le ferite ancora aperte di cui parla Fabrizio. Le foto sono intervallate da screen di note del cellulare di Nesli.

Il post di Nesli assomiglia più a una lettera aperta, tant’è che esordisce con: “Caro fratello, credo sia arrivato il momento di parlarti a cuore aperto”. E poi invita il fratello a lasciarsi alle spalle il dolore, il male e la rabbia del passato, perché appartengono a ciò che è già successo. Gli dice che la famiglia non gli ha mai voluto fare ostacolo e che, al contrario, lo ha sempre amato e ha creduto in lui. Spiega che lo hanno lasciato libero di scegliere la propria strada, anche quando questo ha significato distanza e sofferenza, rispettando le sue decisioni senza forzarlo. Ribadisce che l’amore vero, secondo loro, è anche saper fare un passo indietro e accettare la libertà dell’altro. Alla fine lo invita a guardare al passato con più serenità, senza rancore, augurandogli pace. Dice anche che, nonostante la distanza, l’affetto non è mai venuto meno e lascia aperta la possibilità di un futuro ricongiungimento.

La descrizione delle persone e dei fatti dal punto di vista di Nesli sembra molto diversa da quella a cui Fibra ci ha abituato nelle diverse canzoni dedicate al tema.

Più di 40.000 like al post e una miriade di commenti di gente che tifa per il ricongiungimento. Alcuni trovano il gesto artificioso e non sincero, proprio perché coinvolge i social su un tema così intimo e delicato.

Non sappiamo se Fabri Fibra sceglierà di rispondere, né come. In questi anni il rapper ci ha abituati alle sue reazioni sotto forma di barre, chissà che anche stavolta non arrivi un brano o un freestyle di risposta. Oppure se questa sarà la volta buona che i fratelli Tarducci riusciranno a stringersi la mano e magari regalarci un altro iconico pezzo insieme, come ai tempi di Teste Mobili.