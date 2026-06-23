Intervista totale ai Circus Punk prima del Jova Beach Party: “È una paraculata che la vera rivoluzione sia la fragilità. Giustifichiamo il fatto che stiamo tutti impazzendo”

Mi raccontate com'è nata “Vivo come un re”?

Arianna: In realtà “Vivo come un re” nasce da una delusione d'amore. Da quel momento in cui ti rendi conto che una persona in cui avevi investito tempo, energie e aspettative non sarà mai quello che speravi. All'inizio c'è la rabbia, poi la delusione, poi arriva una specie di liberazione. A un certo punto smetti di rincorrere qualcosa che non puoi controllare e torni a occuparti di te.

Per questo il titolo “Vivo come un re” parla di uno stato mentale. Del momento in cui smetti di misurare il tuo valore attraverso gli occhi di qualcun altro e ricominci a vivere secondo le tue regole. Magari non hai una corona in testa, ma hai ritrovi te stesso. E in quel momento ti senti davvero come un re.

Nel rock si è sempre parlato molto di eccessi. Oggi mi sembra che la vera rivoluzione sia parlare di fragilità. Vi ritrovate in questa idea o vi sembra una cazzata da giornalista?

Arianna: Non lo so, guarda. Mi sembra un po' una paraculata questa cosa che la vera rivoluzione sia la fragilità. A volte ho l'impressione che sia un modo per giustificare il fatto che stiamo tutti impazzendo.

E allora qual è la vera rivoluzione?

Arianna: Secondo me oggi la vera rivoluzione è la spontaneità. Essere autentici. Essere se stessi, senza filtri e senza costruirsi un personaggio. Sembra una cosa semplice, ma è probabilmente la più difficile da fare. In un mondo dove tutti cercano di apparire qualcosa, la vera rivoluzione è avere il coraggio di essere quello che si è davvero.

Se doveste scegliere un'immagine che rappresenta "Vivo come un re", quale sarebbe? Una stanza vuota, una strada, una mattinata qualsiasi?

Antonio: Per me è una strada. Quelle strade lunghissime che sembrano non finire mai. Non sono mai stato in America, ma me le immagino così. In realtà la sensazione l'ho provata attraversando la Sicilia: una strada in mezzo al nulla, campagna da una parte e dall'altra, e la sensazione di poter andare ovunque.

Arianna: Anche in Sardegna ne abbiamo viste di strade così. Quelle che sembrano tagliare il paesaggio in due e ti fanno sentire piccolo ma libero allo stesso tempo.

Antonio: In Sardegna ancora di più. Ecco, quella è l'immagine che mi viene in mente. Una strada aperta davanti a te. Nessuno che ti dice dove andare, nessuno che ti aspetta da qualche parte. Solo la possibilità di scegliere

Quando avete scritto questa canzone vi sentivate davvero così o stavate cercando di convincervene?

Arianna: Credo che ci sentissimo davvero così. Alla fine c'è una specie di rivoluzione che avviene nel ritornello: a un certo punto lasci tutto alle spalle e dici "vaffanculo". Viaggi senza limiti, senza piano B. Questo sono io. Non è tanto una canzone sulla persona che perdi, ma su quello che diventi dopo averla persa.

Quindi state parlando più della persona che siete diventati che della persona che se n'è andata?

Antonio: Sì, esatto. Alla fine il centro del brano è quello. Chi si è diventati

Questa canzone avrebbe potuto nascere dieci anni fa o appartiene ai Circus Punk di oggi?

Antonio: No, appartiene decisamente ai Circus Punk di oggi. La fragilità di cui parla la canzone è una cosa reale. Arriva dall'esperienza, da quello che abbiamo vissuto e da come abbiamo imparato a guardare certe cose. Dieci anni fa probabilmente non avremmo avuto né le parole né la consapevolezza per raccontarla così.

Vi capita mai di ascoltare una vostra vecchia canzone e pensare: "Questi non siamo più noi"?

Arianna: Più che ascoltarle, perché in realtà le nostre canzoni non le ascolto quasi mai, mi succede quando devo suonarle. Magari prendo in mano un pezzo scritto tanti anni fa e mi sento un po' distaccato da quello che raccontava. Però penso sia normale.

In che senso?

Arianna: Quando scrivi una canzone fotografi un momento preciso della tua vita. Poi passano gli anni e, inevitabilmente, cambi. Resti sempre tu, ma cambiano le cose che cerchi, il modo in cui guardi il mondo, le priorità. A volte sembra quasi che quella canzone l'abbia scritta un'altra persona.