MAKE JOURNALISM GREAT AGAIN: abbiamo gli ospiti, abbiamo le domande e abbiamo voglia di rompere il caz*o seriamente a chi in questo Paese fa politica

A MOW abbiamo brevettato da tempo il metodo scientifico delle rotture di palle. Non credete alle diete culturali, fatevi un’idea e, se qualcosa non vi torna, date fastidio.

Noi lo abbiamo fatto attirandoci tante critiche, ma anche tante domande su di noi. Bella la definizione che Raffaele Alberto Ventura, un vero filosofo, ha dato di MOW sul Domani: “E la destra? Ha trovato in MOW un sito quasi interamente dedicato alle provocazioni”. Togliete destra, però, perché noi fastidio lo diamo a tutti (e infatti ci arrivano querele anche da chi ora in Italia è al potere).

Ma provocare vuol dire “chiamare fuori”, è come se uno vi urlasse: SVEGLIA. Come sfidarsi a duello, al combattimento. La provocazione è anche una questione di onore.

Per questo abbiamo inaugurato MAKE JOURNALISM GREAT AGAIN. Ora che vanno di moda i podcast e i dibattiti su YouTube, dove tutti sono attenti a performare bene, noi facciamo una roba “algoritmicamente scorretta”. Parliamo come vogliamo, diciamo quello che vogliamo, e una domanda per noi può durare mezz’ora, finché l’intervistato non ci risponde come dovrebbe.