Agente insegue in moto un’auto pirata a Milano ma viene speronato e muore, il segretario del Sindacato della polizia Andrea Varone (Siulp): “Non deve passare il messaggio di impunità per chi non si ferma all'alt”. Ora diventerà un caso Ramy al contrario?

“Come inseguimento posso dire che di solito viene effettuato quando l'auto non si è fermata all'alt. Ritengo verosimile che comunque il collega avesse preso nota della targa e quindi non volesse perderla di vista, anche in attesa di altre pattuglie. Perché il punto è questo: l'inseguimento potenzialmente comporta dei pericoli, però se ogni persona che vuole sottrarsi alla legge la si lascia andare, capiamo bene che questo poi genera un messaggio alla società che non è corretto, ma quantomeno è un messaggio sbagliato. In questo caso però attendiamo la dinamica. Si è addirittura parlato, ho letto sui giornali, di un potenziale speronamento. Non si sa nemmeno se ci sia stato un contatto, quindi adesso le notizie sono ancora da verificare”.

Non risultano statistiche nazionali ufficiali che consentano di affermare con certezza che i mancati arresti all'alt siano in aumento. Sindacati di polizia come il Siulp e analoghi, però, segnalano ormai da anni un fenomeno percepito come sempre più frequente.

“Di certo il numero delle persone che non si fermano all'alt è sempre considerevole, quindi il fenomeno esiste. Però ecco, ripeto il messaggio che ritengo sia opportuno veicolare: se passa l'idea che ogni persona che non si ferma all'alt non viene inseguita, non viene controllata o comunque sfugge alla legge, capiamo bene che si rischia di dare un messaggio libertario alla società e che questo potrebbe essere poi l'anticamera di un Far West al contrario, ovvero dove ognuno fa quello che vuole”.