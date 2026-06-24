Elogio dello scrittore estremista: su “Un sermone sulla morte” di Richard Millet e il suo diario radicale: “Prega, ma senza dimenticare le tue armi…”

Questo mondo, che ha rigettato Millet come fosse poco più di uno scarto, poco più di una lisca, è impermeabile al pensiero, e dunque cieco verso il pensiero altrui, quello che ci sta, lentamente, conquistando. Non attraverso l’abiura dei valori occidentali, come in molti credono, ma attraverso la convivenza forzata. Scrive Millet: “In Europa l’Islam approfitta dell’indebolimento del cattolicesimo, dell’ipocrisia protestante e dell’odio gauchiste per l’idea di nazione: è un grande vuoto dentro il quale si ammassa, insieme alla sottocultura americana, che ne fa un argomento di mercato”. Non siamo di fronte alla fine tragica dell’Occidente, ma alla sua conclusione comica. È ciò che è palese che ci fa “morire dalle risate”, poiché gioiamo del nostro progressismo ingenuo, completamente diverso, tra l’altro, dal progressismo sano (che è, udite, il progressismo conservatore), non solo dal tradizionalismo. Viviamo in un’epoca in cui tutto ciò che è importante vive alla luce del sole e innesca per questo mutazioni casuali i cui effetti potrebbero arrivare a distanza di qualche anno nella forma imbattibile del tumore maligno. L’Islam, se mal compreso dall’Occidente, se vissuto esclusivamente come patrimonio culturale, e non come ideologia forte del governo dei popoli, può diventare una morte sociale.

Morte, va da sé, che ha investito, per il solo fatto di avere queste idee e cioè di essere scrittore vero, Richard Millet. Non ripercorreremo la cronologia del cosiddetto affaire Millet, poiché è l’argomento non solo di una sezione intensa del suo Diario, anch’essa riportata in parte nel volume curato da Pisani, ma è la base di quella cattedrale retorica, raffinatissima e sonora che è il suo Sermone sulla morte, un testo radicale ed estremo, persino estremista, cioè consapevolmente al di là di ciò che il lettore medio può tollerare. Si prendano frasi come: “Viviamo in un mondo in cui il Diritto ha sostituito il Pentateuco e la mia libertà dipendeva da un modulo da firmare, cosa che ho fatto sentendomi colpevole”. O: “Senza dubbio è morta, fratelli miei, la cultura data da Gerusalemme e da Atene e venuta a noi attraverso la grande via romana. Di questa morte, la sconfitta delle lingue, il crollo della verticalità e la decristianizzazione sono i segnali più manifesti”. O, ancora: “Siete morti perché vi rifiutate di ascoltare il Verbo, camminando al di fuori della lingua, errando nell’assenza di significati”. È un po’ come se Cioran avesse capito che Dio è indubitabilmente presente nella forma della colpa inemendabile di questa epoca, come ombra dei nostri delitti: contro lo stile, contro la Bellezza, contro l’essere umano nella sua interezza e consistenza, cioè nella sua contraddizione, nei suoi voli, nei suoi pensieri. Siano lodati gli editori come Es, i curatori e scrittori come Fabrizio Coscia, che con S-Confini, la collana che ospita Millet, scelgono di proporre la letteratura nella sua forma più radicale, e cioè come corona solare dell’abisso, come luminesce, come lanterna in tempi bui. Questo libro, corredato di prefazione, sintesi dell’affaire Millet e un’intervista con l’autore, è inesauribile come pochi libri oggi sanno essere. È nel vero senso dell’essere di un’opera, è quintessenzialmente letteratura al punto in cui ogni riga, ogni parola, diventa anatema e lamento, rabbia e dolore al contempo. C’è di tutto (“Il rock, il rap eccetera: tanto chiasso per niente”; “La prosa di Tahar Ben Jelloun sa di peto di ippopotamo”; “Carrère scrive male quanto un giornalista che si sogna romanziere. E funzione, come Houellebecq, che anche scrive male, ma in modo diverso, forse appositamente. Il resto del gregge ambisce a scrivere come loro e sguazza nel romanzesco socio-letterario e nella poesia radical-spiritualista”) e ogni passo è dimostrazione di ciò che oggi Millet rappresenta, un’autentica e santa fiera letteraria, un cavaliere dell’Apocalisse che miete la mediocrità altrui, un’inadeguatezza del mondo nei confronti della Bellezza (e di Dio) che gli è intollerabile. Incomprensibile per il semicolto che vende nelle librerie e che di lui, se proprio deve fingere di conoscerlo, ricorderà solo le accuse di razzismo riportate dai giornali. A questi e ad altri cancellatori seriali, rispondiamo anche noi così: “Alcuni mormorano che me la sono cercata, altri che, deluso dalla mancanza di successo, ho fomentato lo scandalo… Coglioni!”