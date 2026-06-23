Vannacci fa più paura a TeleMeloni che alla sinistra? Futuro Nazionale avanza e sparisce dalla Rai, ma anche Mediaset non è più quella di prima

Era già iniziata con i giornali di destra che lo scaricavano: da Il Tempo che lo aveva messo tra gli “utili idioti per il centrosinistra”, a Il Giornale che parlava di “fuggi fuggi da Vannacci”. In Rai invece, anziché metterne in dubbio la figura o attaccarlo, si è preferito non dargli spazio: e proprio mentre Futuro Nazionale cresce nei sondaggi. Vale sia per Vannacci che per i suoi sodali, incluso l’ultimo ingresso del 19 maggio: Laura Ravetto.

D'altro canto, pare che anche a Mediaset l'aria non sia delle migliori per la corrente “vannacciana”. Il più vicino per toni e temi, Mario Giordano, rischia il trasloco: era già successo la scorsa estate, quando Fuori dal Coro si era spostato alla domenica per fare spazio al più moderato RealPolitik di Tommaso Labate e ora, con l’arrivo di Milo Infante a Mediaset, sarà di nuovo Giordano a farne le spese. Italia Uno? Una delle ipotesi che circolano insistentemente infatti, è che il giornalista possa andare sulla “rete giovane” di Mediaset. Una scelta che prosegue sulla stessa scia delle stagioni precedenti, quando ai fedeli della destra Giordano, Porro e Del Debbio, vennero affiancati in palinsesto nomi come Bianca Berlinguer e, appunto, Tommaso Labate. Mediaset cerca di allargare il bacino dei telespettatori, ma rimane anche quella voce che circola della volontà di Marina Berlusconi di entrare in politica: ipotesi respinta dalla diretta interessata lo scorso aprile con una lettera a Dagospia, poi ribadita al Corriere. Ma non è bastato ad allontanarla dalle voci che la vorrebbero futura leader di Forza Italia, o comunque personaggio in grado di influenzare equilibri politici: in fondo, non erano forse lei e il fratello Pier Silvio ad aver chiamato il Ministro Tajani a Cologno Monzese?