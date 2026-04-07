L’uguaglianza è disumana e l’istruzione obbligatoria è autoritaria. Per la prima volta in Italia la lezione di M. N. Rothbard su “I danni della scuola di Stato” (Liberilibri editore)

Questa è forse la frase più fuorimoda che sentirete, la più scorretta, quella che suona più inaccettabile, meno docile, più ferina. “È evidente che l’entusiasmo comune per l’uguaglianza è fondamentalmente antiumano”.

Nei libri di Murray Newton Rothbard troverete solo frasi come queste, espresse con chiarezza di stile e in modo molto diretto. Questa e altre opinioni, in particolare, le trovate in un libro che per la prima volta arriva in Italia, I danni della scuola di Stato (Liberilibri, 2026), che chi sta scrivendo questo articolo ha curato e tradotto e che uscirà ufficialmente il 9 aprile.

Vale la pena di spiegare perché, allora, un editore e un giornalista (quasi l’inizio di una barzelletta?) abbiano scelto di credere in un saggio profondamente controcorrente, al punto da far storcere il naso pressoché a chiunque, da destra a sinistra, visto che in Italia sia la destra che la sinistra sono “sociali” (e cioè socialiste), figlie del fascismo e del rimorso della sinistra per non aver fatto all’Italia ciò che fece Mussolini.

Il libro è un saggio diviso in due parti, una teorica e una basata su alcuni casi studio (tra cui quello italiano), in cui il padre dell’anarcocapitalismo affronta un problema centrale nelle società moderne: l’istruzione obbligatoria. Quanto questo tema sia centrale è evidente dalle continue discussioni che si fanno sui giornali e in tv: il telefonino sì o no, la didattica a distanza, i progetti inclusivi, i laboratori, i metodi di insegnamento diversi, i programmi scolastici, e così via.

Rothbard capì, tuttavia, che il problema era ben più profondo e fondamentale, arrivando a toccare il modello stesso di istruzione di Stato. In breve, nessuno di questi dibattiti scalfisce minimamente la malattia mortale della società moderna e cioè il conformismo e l’omologazione da cui passa il controllo da parte dello Stato delle menti dei cittadini.