Temptation Island torna e sfida i Mondiali: la Rai spende milioni, Maria vince con due corna e un falò

La Rai ha i Mondiali, Maria De Filippi ha le corna. Torna Temptation Island, quindicesima edizione di un format che ha trasformato tradimenti, gelosie e relazioni tossiche in un fenomeno pop da milioni di spettatori. Perché il segreto non è il trash: è che, tra un falò e l’altro, il pubblico continua a riconoscere sé stesso