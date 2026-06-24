La deluxe di Fabri Fibra è meglio dell’album. E il dissing con Nesli non esiste: fatevi una vita

Qualcuno ha dunque pensato che la rima citata in FICT fosse una risposta al post di Nesli, senza però considerare i tempi editoriali di un disco e il fatto che la puntata del podcast sia stata registrata anche prima di essere caricata sulla piattaforma. Non si tratta quindi dell’ennesimo botta e risposta che piace tanto ai giornali. I tempi non coincidono e soprattutto pensare a questa teoria non fa che confermare quanto Fibra rappi in FICT. E cioè la tendenza che abbiamo a ficcanasare in vicende intime e private di un artista. Perché un conto è che questo decida di darle in pasto al pubblico, un altro conto è cercare cavilli per fare notizia. Fibra e Nesli non sono Trump e Meloni che si dissano in tempo reale. E menomale.

Inoltre, proprio ieri, il rapper ha annunciato una nuova canzone in collaborazione con Emma: Antidroga, che uscirà questo venerdì. La collab con Emma funziona, lo abbiamo già visto con la versione remix di In Italia, dove francamente l’intervento di Baby Gang poteva essere evitabile, ma che al contempo ha definitivamente consacrato Emma come degna erede di Gianna Nannini.

Mentre Los Angeles brucia era già stato un album valido, ma questa versione merita un ulteriore plauso perché ancora una volta Fibra dimostra di poter essere quello che gli pare. Commerciale con i feat di Frah Quintale e i PTN, ma anche incisivo nei brani in solitaria. E in ogni caso ancora fottutamente influen­te nella scena urban italiana.