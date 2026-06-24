La deluxe di Fabri Fibra è meglio dell’album. E il dissing con Nesli non esiste: fatevi una vita

Mentre Los Angeles brucia in versione deluxe è l’unica cosa che sopportiamo che bruci sotto questi 30 gradi e più di un fine giugno torrido. Questo disco torna a dare a Fibra quel che è di Fibra.
Per la prima traccia sceglie il ritornello di Frah Quintale. E così Non dormo più diventa la prima chicca dell’album. La migliore rima? “Questi demoni che mi tengono sveglio. Dicono: basta col rap. Dovresti ballare, saltare, Brancale. Tocca sbancare”. E bentornato Fabri.
Ma non solo feat. In questa deluxe c’è spazio per la versione più introspettiva di Fabrizio Tarducci. “Questa scena aspetta la mia caduta”, canta in La mia musica, ma la scena dovrà aspettare: non è ancora la fine di Fabri Fibra. Qui il rapper di Senigallia si proietta a un futuro prossimo: “quando sarò morto”. E un po' questo salto in avanti ci fa fare un salto indietro. Ci ricorda infatti lo storico videoclip di Mal di stomaco. Ai tempi i videoclip li passava MTV. Un giorno un’edizione straordinaria di Sky TG24 lanciò in esclusiva la notizia di cronaca nera che annunciava la sua morte in un incidente stradale. Era il 2006 e nessuno era ancora in grado di costruire strategie di marketing tanto efficaci: la notizia sembrava credibile, fino a che la canzone non partiva e Fibra li metteva tutti a posto con le sue rime appuntite.
Dopo questo salto nel passato, arriva il turno della terza traccia inedita della deluxe: qui Fibra sceglie di far cantare il ritornello ai Pinguini Tattici Nucleari. Si tratta di Goya e ancora una volta la canzone restituisce un quadro chiaro del periodo storico che stiamo vivendo. C’è tutto: la minaccia dell’IA, il caso di Garlasco, i concerti negli stadi di Ultimo che compete con Vasco. Fibra narra la realtà e i sentimenti che ci lascia subire.
Infine, come ultima traccia inedita, arriva FICT. Qui il groove è irresistibile. Anche questa ci ricorda un vecchio pezzo: CVDM (Caz*o vuoi da me). Qui il Tarducci parla dell’invadenza della gente che spesso scambia la fama come pretesto per potersi fare i caz*i degli altri. E non manca la frecciatina sul tema delle ultime settimane che lo riguarda: “Dovresti fare pace con tuo fratello”. Dopo il podcast per lanciare Nuova Scena in cui si parlava dell’importanza della famiglia, infatti, Fabri non aveva nascosto ancora una volta il rapporto complicato con la sua. Dopo la puntata il fratello Nesli aveva pubblicato un post con delle vecchie foto della famiglia Tarducci, accompagnato da una caption molto emotiva in cui chiedeva a Fabrizio di lasciarsi tutto alle spalle e perdonare.
Qualcuno ha dunque pensato che la rima citata in FICT fosse una risposta al post di Nesli, senza però considerare i tempi editoriali di un disco e il fatto che la puntata del podcast sia stata registrata anche prima di essere caricata sulla piattaforma. Non si tratta quindi dell’ennesimo botta e risposta che piace tanto ai giornali. I tempi non coincidono e soprattutto pensare a questa teoria non fa che confermare quanto Fibra rappi in FICT. E cioè la tendenza che abbiamo a ficcanasare in vicende intime e private di un artista. Perché un conto è che questo decida di darle in pasto al pubblico, un altro conto è cercare cavilli per fare notizia. Fibra e Nesli non sono Trump e Meloni che si dissano in tempo reale. E menomale.
Inoltre, proprio ieri, il rapper ha annunciato una nuova canzone in collaborazione con Emma: Antidroga, che uscirà questo venerdì. La collab con Emma funziona, lo abbiamo già visto con la versione remix di In Italia, dove francamente l’intervento di Baby Gang poteva essere evitabile, ma che al contempo ha definitivamente consacrato Emma come degna erede di Gianna Nannini.
Mentre Los Angeles brucia era già stato un album valido, ma questa versione merita un ulteriore plauso perché ancora una volta Fibra dimostra di poter essere quello che gli pare. Commerciale con i feat di Frah Quintale e i PTN, ma anche incisivo nei brani in solitaria. E in ogni caso ancora fottutamente influente nella scena urban italiana.