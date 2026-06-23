Perché il governo Usa dà l’audio della telefonata Trump-Meloni in esclusiva a l'Aria Che Tira su La7 e non al governo italiano?

“She begged for a selfie so badly” è la voce ruvida di Donald Trump, che dalla Casa Bianca ha dato l’autorizzazione a cedere il sonoro della propria chiamata con Giorgia Meloni a La7. Lo ha fatto dopo 3 giorni. Quella registrazione di cui nessuno fino ad oggi, anche il Parlamento, aveva ancora potuto sentire, dovendosi basare sulla ricostruzione giornalistica di Daniele Compatangelo. Interessante no? Giorgia Meloni prova a chiudere la polemica e dalla Casa Bianca, invece, si sceglie di gettare benzina sul fuoco concedendo l’audio che, secondo Compatangelo, prima gli aveva chiesto di non divulgare.

Il tutto accade da La7, canale della rete Rcs – di Urbano Cairo – che si consacra dunque il grimaldello preferito dagli Usa – almeno in questo caso – attraverso cui scardinare la cassaforte Meloni, più tosta di quanto non si creda, ma ormai, verso la fine di un’era. Non sono bastati gli scandali Piantedosi, Delmastro (e domino annesso con Bartolozzi e Santanché). Non è bastata la batosta del referendum. Non è bastata Sigonella e quel diniego di Crosetto e Meloni sulla concessione dell’utilizzo della base – nel rispetto dell’accordo bilaterale segreto tra Usa e Italia – da parte di caccia americani diretti verso l’Iran, e dei cacciamine per Hormuz, a minare la popolarità della Premier, che subendo gli attacchi di Trump, ha riconquistato un po’ di quel terreno perduto durante il referendum.