Bambina si suicida e la famiglia fa causa a Meta, ma sapete quanti casi ci sono come questo? È ora di parlarne seriamente e noi lo abbiamo fatto con il direttore del Moige (Movimento Italiano Genitori) Antonio Affinità

In quanto Moige, quale tipo di supporto state offrendo alla famiglia di Asti in questo momento così drammatico?

Noi la stiamo assistendo in tutte le modalità possibili per dare una risposta in seguito a questo dramma inenarrabile che hanno vissuto, anche perché è un desiderio dei genitori far sì che tutto questo non accada ad altri minorenni. Apprezzabile quanto riscopriamo in questa famiglia, così come ce ne sono altre che esprimono le medesime richieste. C’è un pubblico di genitori esteso che vive in modo diretto e non diretto questo dramma della dipendenza dei figli dai social.



Da cosa si deve partire per sensibilizzare più persone possibili sulla tematica? E come il Moige si sta muovendo per contrastarne gli effetti drammatici?

Innanzitutto i social sono stati strutturati per creare dipendenza, è stato anche provato. Ci troviamo davanti a dei meccanismi in cui la dinamica strettamente formativa non è sufficiente per giustificare la soluzione del problema. Non è solo un problema di alfabetizzazione informatica, che è importante. Siamo l’altra gamba dello stesso corpo. Ma nello stesso tempo è fondamentale strutturalmente riuscire a dare delle risposte che vengano anche dagli operatori. Perché loro sono un riferimento importante. Le piattaforme social devono assumersi una responsabilità etica verso il prodotto che propongono e in particolare quando lo rivolgono ai minori. Questo è quello che stiamo chiedendo. Siamo i primi a parlarne, anche di recente nel nostro evento “Un anno di zapping e di streaming”, dove abbiamo premiato dei creator che sensibilizzano sul tema. La nostra non è un’iniziativa “contro”, ma più che altro su come vengono gestite le piattaforme e su come venga realizzato questo algoritmo predatorio. È questo che deve essere eliminato dal sistema, che deve riuscire a trovare delle modalità diverse da quelle che sono adesso. Non si può offrire un prodotto che crea dipendenza.

Cosa risponde a chi delega l’intera responsabilità sulla vigilanza genitoriale?

Noi genitori in tutta questa situazione siamo parte lesa a causa delle multinazionali dei social che hanno sempre dialogato, a livello giuridico, solo ed esclusivamente con dei minorenni. Loro vanno dai minori e gli chiedono di sottoscrivere un contratto che li impegna a vita a donare i propri pensieri, foto e contenuti ai social. E la piattaforma, invece di trattarli da minorenni con la cura e l’attenzione dovuta, fa di tutto per distruggere la loro crescita, creando dipendenza, disagio e contenuti decisamente inadatti a loro. Anche sul piano strettamente normativo è tutto molto discutibile. È gravissimo. Hanno permesso l’accesso alle piattaforme a minori di 14 anni, che già di per sé è un’età fin troppo bassa. Qui i minorenni non c’entrano proprio. La cosa grave è che un’azienda fa firmare un contratto a un minorenne, questo è l’elemento più grave.

Avete già rivolto alla politica delle proposte di legge?

Certo, le attuali normative dei social a tutela dei minori sono farlocche. Sono fatte in modo tale da non tutelarli più di tanto. L’inibitoria non è direttamente collegata ai social, stiamo cercando di darle attuazione. Il Digital Service Act ha tante falle nel sistema che rendono difficile tutelare i ragazzi. Questo è un elemento che ci preoccupa molto. Principalmente stiamo lavorando su cinque punti fondamentali: il divieto reale sotto i 16 anni con verifica certificata. La soglia dei 16 anni, già prevista dal GDPR, deve essere garantita da sistemi tecnici obbligatori — come la CIE — a carico delle piattaforme. L'autodichiarazione non è sufficiente; lo stop ai meccanismi di dipendenza digitale. Scroll infinito, notifiche compulsive, autoplay e algoritmi di rinforzo variabile devono essere vietati per i minori: sono strumenti progettati per creare dipendenza nel cervello in sviluppo; responsabilità civile e penale delle piattaforme. Quindi chi non verifica l'età, mantiene meccanismi vietati o non rimuove contenuti dannosi entro 24 ore risponde penalmente e civilmente dei danni causati ai minori; sanzioni fino al 6% del fatturato e fondo per le vittime. Perché crediamo che solo sanzioni economicamente dissuasive cambiano i comportamenti delle Big Tech. I proventi alimentano un Fondo Nazionale per supporto psicologico e ricerca scientifica; educazione digitale obbligatoria a scuola. Serve un curriculum obbligatorio nelle secondarie su algoritmi, dipendenza, privacy e cyberbullismo, definito dal Ministero dell'Istruzione con le organizzazioni delle famiglie. Dopo Australia, Spagna, Norvegia e ora il Regno Unito, l'Italia non può restare indietro. Il MOIGE chiede al Parlamento di agire adesso per proteggere i 3,5 milioni di bambini italiani oggi esposti, senza tutela, alle grandi piattaforme digitali. Il disegno di legge che abbiamo proposto al Parlamento ha raccolto tantissime firme attraverso una petizione che chiede una normativa. Certo, le nostre energie sono piccole di fronte allo stra potere di Golia, ma continuiamo a lottare.